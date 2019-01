Capelli sciolti o raccolti per il tuo look da sposa? Ecco qualche consiglio

dilei

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Nel tuo giorno più bello, niente può far risplendere la tua femminilità, più del tuo scegliere con attenzione tutti i dettagli che comporranno il tuo. E l’acconciatura, ragazze mie, sarà sicuramente essenziale, ma come scegliere se raccoglierli o tenerli? Per andare a colpo sicuro ne abbiamo parlato con la redazione di Zankyou dopon aver esaminato insieme i TREND in fatto di acconciaturequindi i loro preziosi consigli.Partendo dal concetto che non c’è niente di più bello dell’essere naturali, sciogliere i vostrivi permetterà di spaziare molto rapidamente tra gli stili più trend comeil boho chic o lo shabby chic. Non solo, vi darà la possibilità di sbizzarrirvi nel mostrare il vostro lato più selvatico e femminile o più quotidiano. I, in fondo sono sinonimo di libertà, freschezza, energia e autonomia, soprattutto ...