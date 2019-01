Alto Adige | sabato 5 gennaio iniziano i saldi | caccia grossa agli sconti

Capodanno : Antonio il primo nato in Trentino Alto Adige : Si chiama Antonio il primo nato del 2019 in Trentino Alto Adige. Il parto è avvenuto all’ospedale S. Chiara di Trento alle 3.22. Il neonato pesa 3,7 kg. La madre è residente in Val Rendena. A distanza di poco più di due ore, alle 5.56, è venuta al mondo una bimba all’ospedale di Bolzano. Gli ultimi bebè del 2018 sono nati a Bressanone e Rovereto, a sei minuti di distanza fra le 22.34 e e le 22.40. I nati del 2018 in Trentino sono ...

Capodanno più caldo del secolo in Alto Adige : Quello del 2018 è il Capodanno più caldo degli ultimi 100 anni, dall’inizio delle rilevazioni meteorologiche, in Alto Adige. Nella Val d’Adige oggi si registrano infatti 15 gradi sopra lo zero, sottolinea il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. I partecipanti della BoClassic, la tradizionale gara podistica di San Silvestro a Bolzano, apprezzeranno le temperature miti, visto che di solito si corre con temperature intorno a zero ...

Meteo Alto Adige : nel 2018 caldo e pioggia sopra la media : Dal punto di vista climatico, il 2018 in Alto Adige è stato uno degli anni più caldi di sempre: in alcune zone, come ad esempio la val d’Adige, si è trattato addirittura dell’anno più caldo dall’avvio delle rilevazioni, ovvero dal 1850. Secondo i dati del Servizio Meteo della Provincia di Bolzano, in media si sono registrate temperature comprese tra 1 e 1,5°C al di sopra della media di lungo periodo, e in 10 dei 12 mesi ...

Bimba di 22 mesi muore soffocata da uno gnocco in Alto Adige - : La piccola ha iniziato a non respirare più dopo un boccone durante un pasto a Terento, in Alto Adige. Trasportata in elicottero all'ospedale a Padova, è morta dopo alcuni giorni di agonia

Lieve scossa di terremoto tra Alto Adige e Tirolo : BOLZANO . Una Lieve scossa di terremoto si è verificata alle ore 15.04 di questo pomeriggio al confine fra l'Alto Adige ed il Tirolo dell'est. La scossa di magnitudo 2.4 non ha creato danni a persone ...

Terremoti : lieve scossa tra l’Alto Adige ed il Tirolo : Un terremoto magnitudo ML 2.4 si è verificato al confine Italia–Austria alle 15:04:47 ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. La scossa sarebbe stata avvertita in un raggio di 15 km. L'articolo Terremoti: lieve scossa tra l’Alto Adige ed il Tirolo sembra essere il primo su Meteo Web.

In Alto Adige le riprese de 'L'uomo senza gravità' - con Germano-Cescon : Fino a quando il mondo si accorge dell'Uomo senza gravità. È la trama de "L'uomo senza gravità", il primo film di finzione di Marco Bonfanti , già autore dei fortunati e premiati documentari "L'...

Olimpiadi Invernali 2026 - Bolzano e l’Alto Adige potrebbero ospitare alcune gare. Ipotesi Anterselva per il biathlon : Anche la Provincia Autonoma di Bolzano potrebbe entrare a far parte delle località che ospiteranno le Olimpiadi Invernali del 2026 in caso di assegnazione all’Italia: secondo quanto riferito dall’ANSA il presidente della Giunta provinciale Arno Kompatscher ha ricevuto il mandato di siglare un accordo con il Veneto e la Provincia Autonoma di Trento. Così l’Alto Adige candida Anterselva, già sede di gare di Coppa del Mondo e nel ...

Ambiente : online il nuovo portale dell’Alto Adige : “Rispetto a molte altre regioni, l’Alto Adige ha elaborato con grande anticipo una propria strategia a lungo termine per contrastare il cambiamento climatico grazie ad una serie di misure previste dal pacchetto clima 2050, ma in futuro dobbiamo essere ancora piu’ incisivi”. Lo ha detto l’assessore provinciale all’Ambiente, Richard Theiner, presentando il nuovo portale web che, all’indirizzo ...

Temperature “polari” in Trentino Alto Adige : fino a -21°C sui rilievi : Cielo sereno e Temperature gelide oggi in Trentino Alto Adige: la colonnina di mercurio è scesa fino a -21°C ai 3.399 metri dell’anticima di Cima Libera in Alta Val d’Isarco nella zona di Vipiteno. Al di sopra dei 3.000 metri le Temperature hanno raggiunto i -20°C. Il centro abitato che ha fatto registrare la temperatura minima più bassa è stato Monguelfo, in Val Pusteria, con -17°C. A Brunico si rilevano -12°C, a Vipiteno -8°C, a ...

Luisa e Walter - due veneti di successo in Alto Adige. Una mostra fotografica li racconta : In Fraunhofer cerchiamo di unire scienza ed economia e, tramite la ricerca applicata, riuscire nel compito di creare innovazione. Supportiamo le PMI locali nei loro progetti di ricerca e sviluppo ...

Freddo in Alto Adige - temperature scese fino a -21 gradi in quota : Prima importante ondata di Freddo polare della stagione invernale sull'Alto Adige. Nella notte la colonnina di mercurio è scesa fino a -21 gradi, valore registrato ai 3.399 metri dell'anticima di Cima Libera in Val Ridanna ai confini con l'Austria. Sui rilievi i valori delle temperature precedute da segno negativo sono tutti in doppia cifra tra i -12 e i -20 gradi. Basse temperature anche a fondovalle. La ...

Le magliette di Ronaldo e Chiellini all'asta per 'Alto Adige aiuta' : BOLZANO. Le magliette autografate di Cristiano Ronaldo e di Giorgio Chiellini all'asta per sostenere il progetto di beneficenza "Südtirol hilft- l'Alto Adige aiuta" che solo l'anno scorso ha ottenuto ...