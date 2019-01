Venus Williams vince contro la Azarenka

corrieredellosport

: Ecco gli highlights della sfida tra Venus #Williams e #Azarenka a #Auckland - sportface2016 : Ecco gli highlights della sfida tra Venus #Williams e #Azarenka a #Auckland - TennisWorldit : Venus Williams: 'Vorrei più match femminili ad Abu Dhabi' - oktennis : Mamma Serena o zia Venus? La piccola Olympia non sa per quale Williams applaudire! -

(Di martedì 1 gennaio 2019) AUCKLAND, NUOVA ZELANDA, - Il 2019 è cominciato subito in campo per, che in un match del primo turno dell' ASB Classic ad Auckland ha battuto per 6-3, 1-6, 6-3 un'altra ex numero 1 del ...