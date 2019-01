Scossa di magnitudo 4 | 1 fra Abruzzo e Lazio | distintamente avvertita anche a Roma

Blastingnews

(Di martedì 1 gennaio 2019) Unadi terremoto di4.1 della scala Richter è stata registrata dall'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) inalle ore 19,37 di questo 1° gennaio.L'epicentro del sisma è stato indivduato poco a sud della Piana del Fucina, ad ovest del Parco Nazionale d'e Molise e ad est del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, ad appena 3 chilometri dal comune di Collelongo, in provincia dell'Aquila. L'ipocentro dell'evento, secondo le stime preliminari fornite dall'Ingv, sarebbe stato localizzato a circa 17 chilometri di profondità. Le onde sismiche si sono propagate fino a cittàmolto distanti, come L'Aquila, 54 chilometri a nord rispetto all'epicentro del sisma, e addirittura fino a, dove il tremore è stato avvertito più fortemente nei quartieri sud-orientali. Panico e gente in strada nelle zone più vicine, situate lungo la ...