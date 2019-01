Napoli | rubano un bancomat nella notte facendo esplodere una bomba

ilgiornale

(Di martedì 1 gennaio 2019) Come nel film "Lo chiamavano Jeeg Robot" una banda di malviventi, questa, approfittando degli spari dei botti di Capodanno, ha portato via unpieno di denaro in contanti. L"episodio è accaduto a Giugliano in Campania, nel Napoletano, dove i rapinatori con unacarta hanno provocato un'esplosione che ha sradicato ildella filiale del Banco dial corso Campano.I banditi, poi, lo hanno caricato su un camioncino con una gru, scappando via per le strade della città in festa per l"arrivo del nuovo anno. Allertati dai sistemi di allarme sono giunti sul posto i carabinieri della compagnia di Giugliano.Per strada i militari hanno trovato ancora i detriti dell"esplosione e hanno rilevato diversi danno al manto d"asfalto, dato che ilè stato trascinato sul marciapiede dai malviventi. Le forze dell"ordine hanno inseguito la banda di rapinatori, che nel ...