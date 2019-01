Napoli | i giocatori top e i flop del 2018

Cori anti Napoli - squalificati 25 giocatori della Juventus Under 15 : Sanzionati con una giornata di squalifica i 25 giocatori della Juventus Under 15 . Lo scorso 11 giugno al termine della partita vinta contro il Napoli avevano intonato un coro degrinatorio contro i ...

Maran a Sky : «Il Napoli è forte qualsiasi giocatori scenda in campo» : L’allenatore del Cagliari Maran ai microfoni di Sky al termine della gara contro il Napoli; Un bel Cagliari coraggioso «Il rammarico e non aver portato a casa il risultato perché i ragazzi avevano dato tutto. Abbiamo cercato di creare e concesso poso al Napoli, c’è stata un po’ di sfortuna. E’ andata così e dispiace tantissimo» Era molto nervoso oggi «Sono cose normali, mi ha rammaricato che non fossero stati aggiunti ...

Il Napoli dimentica l’eliminazione dalla Champions - Ancelotti racconta la reazione dei giocatori : “sanno che nulla è cambiato” : Già smaltita la delusione per l’eliminazione dalla Champions League: Ancelotti carico e motivato in vista della sfida del Napoli contro il Cagliari “Sono sicuro che saremo competitivi poi non so se vinceremo ma vogliamo provarci. Il futuro è roseo, è una squadra costruita, fatta, con tanti giovani che stiamo inserendo, da migliorare ulteriormente con piccoli accorgimenti. Non posso garantire che vinceremo quest’anno, ma ...

Con il turn over di Ancelotti - il Napoli ha tre giocatori per ruolo : Come sarà il turn over Carlo Ancelotti è vicino all’en plein. Grazie a Napoli-Frosinone, ha schierato tutti i calciatori della rosa a sua disposizione, all’appello manca solo Vlad Chiriches. Il difensore rumeno sarà fuori ancora per un bel po’, si è rotto il legamento del ginocchio e prima dell’infortunio – patito in nazionale – non era stato utilizzato. Viene da dire, per sdrammatizzare, che è l’unico ...

Napoli - Ancelotti vuole allenare Cavani : “mi piacciono i giocatori bravi” : L’emittente napoletana RadioKissKiss ha intervistato in esclusiva Carlo Ancelotti pronto e carico a rituffarsi nella Serie A e nel decisivo impegno di Champions League. Ecco dunque i pensieri ai quali Ancelotti dà voce. “Ho allenato tanti campioni ma Cavani ancora no. Mai dire mai. A me piace allenare i giocatori bravi e lui è molto bravo”. […] L'articolo Napoli, Ancelotti vuole allenare Cavani: “mi piacciono i ...

Napoli - i dati dei giocatori : Allan mostruoso - Insigne cecchino : Gli ingranaggi del sistema Dopo aver raccolto le statistiche dell’attacco e della difesa del Napoli, inteso come squadra, passiamo ora in rassegna alcuni numeri riferiti ai singoli calciatori. La sosta è il momento perfetto per fissare alcuni concetti, per individuare punti di forza e criticità nell’organico di una squadra di calcio. Per quanto riguarda i dati grezzi, i numeri più interessanti dell’organico di Ancelotti ...