Milan | un difensore verso il Cagliari

Christensen resta al Chelsea - niente da fare per il Milan : per Sarri il difensore è incedibile : Sembrava esserci – nei giorni scorsi – ben più di uno spiraglio per portare Andreas Christensen al Milan, ma a quanto pare il giovane difensore danese resterà al Chelsea. Complice le assenze, per infortunio, di Romagnoli, Musacchio e Caldara, la dirigenza rossonera aveva pensato di intervenire sul mercato di gennaio per regalare a Gattuso un altro difensore. Quello di Christensen era il nome in cima alla lista di Leonardo e Maldini, i quali – ...

Milan - le pagelle di Abate : prova superata da difensore centrale : E' stata forse la sorpresa più grande nella domenica del Milan. Ignazio Abate da difensore centrale ha convinto, come testimoniano i voti dei principali quotidiani italiani: GAZZETTA DELLO SPORT: 6,5 TUTTOSPORT: 7 CALCIOMERCATO.COM: 6,5

Milan - un difensore del Chelsea è il primo obiettivo : L'obiettivo principale per rinforzare la difesa del Milan è Andreas Christensen . Secondo La Gazzetta dello Sport , i contatti tra i rossoneri e il Chelsea sono già avviati e la trattativa sta proseguendo.

Il calciomercato oggi – Il difensore al Milan e la squadra di Calaiò : Il calciomercato oggi – Nell’ultima giornata del campionato di Serie A il Milan ha dovuto fare i conti con la sconfitta davanti al pubblico amico contro la Juventus, si è interrotta la striscia di risultati positivi. La pausa è servita al club rossonero per ricaricare le batterie, nel prossimo weekend difficile trasferta sul campo della Lazio. Nel frattempo arrivano pessime notizie sul fronte infermeria, stagione finita per il ...

Bufera Juventus - colloquio Chiellini-Mazzoleni durante l’intervallo contro il Milan : la tv inglese indaga - la ‘richiesta’ del difensore bianconero [VIDEO] : Nella giornata di ieri è andata in scena la partita valida per la Nations League, si sono affrontate Italia e Portogallo, buona prestazione per la squadra di Roberto Mancini, uno dei migliori sicuramente Giorgio Chiellini, così come Verratti, Barella ed il solito Insigne. Ma nelle ultime ore il difensore della Juventus è finito nella Bufera, sul web sta circolando un video in occasione della partita di campionato contro il Milan che ha ...

Milan - tegola Musacchio : l’infortunio del difensore è più grave del previsto : Ancora brutte notizie sul fronte infortuni per Gennaro Gattuso. Nel match di Europa League di ieri, Mateo Musacchio ha riportato la lesione del crociato, che lo costringerà a un lungo stop. Contro la Juventus, toccherà a Zapata affiancare capitan Romagnoli. Ecco il comunicato rossonero sulle condizioni del difensore argentino: “AC Milan comunica, che a seguito di uno scontro di gioco avvenuto ieri sera nel corso di Real Betis-Milan, Mateo ...

Milan - lesione al crociato posteriore per Musacchio : lungo stop per il difensore rossonero : Gli esami a cui si è sottoposto il difensore del Milan hanno evidenziato la lesione del legamento crociato posteriore, che lo costringerà ad uno stop di 6-8 settimane Piove sul bagnato per il Milan, Mateo Musacchio infatti dovrà stare fermo per i prossimi due mesi. E’ questo l’esito degli esami a cui si è sottoposto il difensore rossonero, colpito durissimo dal compagno di squadra Kessié nel corso del match con il Betis. Ecco ...

Milan - paura per Musacchio : il difensore sviene in campo : Si sta giocando la gara di Europa League, in campo Betis e Milan che si stanno affrontando in una partita avvincente, 1-1 il risultato a 10 minuti dal termine, in rete Suso. A 10 minuti dal termine paura per Musacchio, il calciatore è uscito dal campo in barella, al suo posto Romagnoli. paura per il calciatore che però è uscito dal campo cosciente. Accertamenti nelle prossime ore. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...

Milan - che mazzata per Andrea Conti : il difensore rossonero squalificato 3 turni con la Primavera : Sceso in campo nel match contro il Chievo, il difensore del Milan è stato squalificato per tre turni dal Giudice Sportivo della Primavera Il Giudice Sportivo del Campionato Primavera 1, Alessandro Zampone, ha comminato una squalifica di tre turni al difensore del Milan, Andrea Conti, “perché, raggiunto l’Arbitro presso il suo spogliatoio al termine della gara (Milan-Chievo Verona), impediva al medesimo di chiuderne la porta che ...