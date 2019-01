Mattarella | ' Una politica responsabile non alimenta paure e nazionalismi'

L'invito di Mattarella : 'L'Italia deve tornare a sentirsi una comunità - basta odio' : Poi un passaggio sugli ultimi episodi di cronaca nera: "Il modello di vita dell'Italia non può essere - e non sarà mai - quello degli ultras violenti degli stadi di calcio, estremisti travestiti da ...

'Sulla manovra è mancato il confronto - serve una verifica' - Mattarella - : Roma, 31 dic., askanews, - La manovra del governo è stata approvata ieri dal Parlamento ma 'è mancato il confronto': è questo il principale richiamo alla politica arrivato dal capo dello Stato Sergio Mattarella nel suo messaggio di fine anno. 'Ieri sera ho promulgato la legge di bilancio nei termini utili a evitare l'esercizio provvisorio', …

Il discorso di fine anno di Sergio Mattarella : “Siamo una comunità - ricordiamocelo sempre” : Il tradizionale discorso di fine anno di Sergio Mattarella, trasmesso a reti unificate, arriva in un momento particolarmente delicato per la vita politica e istituzionale del nostro Paese. Il Presidente della Repubblica ha ricordato Antonio Megalizzi e ha espresso la sua vicinanza per i terremotati e gli sfollati di Genova e dell'Etna.Continua a leggere

I 33 EROI DEL 2018 PREMIATI DA Mattarella/ C'è anche la 93enne Irma - partita per una missione in Kenya : I 33 EROI del 2018 PREMIATI da MATTARELLA/ C'è anche la 93enne Irma, partita per una missione in Kenya. Ecco l'elenco di coloro che si sono distinti

Manovra - Sergio Mattarella : l'ipotesi della firma accompagnata da una lettera di richiamo a Lega e M5S : Il retroscena lo racconta La Stampa e svela cosa il presidente Sergio Mattarella sarebbe pronto a fare dopo giorni a seguire, per lo più in tv e attraverso gli 'osservatori' del Quirinale, le ...

Mattarella. Chi governa rispetti la Costituzione. L'economia rallenta - il lavoro resti una priorità : 'Pluralismo nell'assetto della società civile, pluralismo nel dovere di assoluto rispetto della libertà dell'arte e della scienza, pluralismo nella libertà riconosciuta al mondo dell'informazione, ...

Luigi Bisignani - la bomba : 'Perché Sergio Mattarella non spende una parola in difesa di Giovanni Tria' : ... se evitiamo la procedura di infrazione, sarà merito suo, mentre se il Paese non cresce, come sta già accadendo, sarà colpa del Ministro dell'Economia Giovanni Tria '. Secondo Bisignani, al governo ...

“Lui non ci sarà” - Vauro scrive una lettera a Mattarella : “La mia dignità e sicurezza lese da un’alta carica dello Stato” : Pubblichiamo la lettera del vignettista Vauro Senesi. Vauro è uno degli “esclusi” dalla manifestazione organizzata dalla Lega sabato 8 dicembre a Roma, lanciata sui social con la campagna “Lui/lei non ci sarà”. La serie di foto condivise dagli account ufficiali del Carroccio mette in fila i “nemici” del partito, spesso ridicolizzati nelle pose. Vauro ha deciso di scrivere una lettera al presidente della Repubblica Sergio ...

Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne/ Mattarella - "il femminicidio è una continua tragedia" - IlSussidiario.net : Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne: oggi 25 novembre cortei in tutta Italia, Presidente Sergio Mattarella 'femminicidio tragedia continua'

Violenza sulle donne - in Italia una vittima ogni 72 ore. Mattarella : ancora poche denunciano : 'Vanno superate discriminazioni, pregiudizi o stereotipi sui ruoli e sulle attitudini basati sull'appartenenza di genere, iniziando dall'infanzia e in particolare dal mondo della scuola', è l'appello ...

Mattarella - il lavoro è base dell'unità nazionale - una priorità per il Paese : Non misurare economia su orizzonti interni "Sarebbe un errore pensare di determinare i nostri equilibri economici e sociali, come se questi rispondessero soltanto a un orizzonte interno. Viviamo in ...

Trieste - allarme sicurezza per l’arrivo di Mattarella. Due cortei : da una parte Casapound - dall’altra gli antifascisti : Trieste è una città divisa nel momento in cui sta per arrivare il presidente della Repubblica Sergio Mattarela, che chiuderà, il 4 novembre, le celebrazioni per il centenario della Grande Guerra. Da settimane Casapound ha annunciato con grande enfasi il corteo che il giorno prima, sabato 3 novembre, al pomeriggio, farà del capoluogo giuliano il luogo di una specie di chiamata generale per i movimenti che si ispirano al fascismo. Puntuale, in una ...

Manovra - Mattarella invia una lettera a Conte : «Confronto e dialogo costruttivo con l'Europa» : Un confronto e un dialogo costruttivo con le istituzioni europee. Lo chiede il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe ...

C'è posta per Conte. Mattarella scrive una lettera al premier sulla manovra : "Dialogate con l'Ue" : "Si avvii un dialogo costruttivo con l'Unione Europea". Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato ieri una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che accompagna la firma del disegno di legge di Bilancio, ieri trasmesso alle Camere. Lo rende noto l'ufficio stampa del Quirinale."In data odierna ho autorizzato, ai sensi dell'articolo 87, quarto comma, della Costituzione, la presentazione alle Camere ...