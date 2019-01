La Madonna non è un optional

Al Bano non si ritira più : "La Madonna mi ha aiutato" : Al Bano Carrisi non ha nessuna intenzione di mollare la sua carriera e il canto resta nella sua vita. Il cantante di Cellino San Marco, dopo aver annunciato che questo sarebbe stato il suo ultimo anno ...

Amanda Lear su Barbara D’Urso : “Gli italiani? La guardano in tv illuminata come la Madonna e non pensano alla crisi” : Amanda Tapp, vero nome di Amanda Lear, sulla carta d’identità segna 79 anni, compiuti lo scorso 18 novembre. Cantante, attrice, scrittrice, ex modella, pittrice e chi più ne ha più ne metta. Ma soprattutto campionessa di ironia e con pochi peli sulla lingua. In un’intervista a La Stampa parla dei suoi nuovi progetti, il libro “Délires” che precisa non è un’autobiografia: “Per carità, che presuntuosa la gente ...

La preghiera di Francesco alla Madonna per i romani : "Perché affrontino con pazienza i disagi e non si rassegnino" : Un richiamo a chi governa Roma ad avere "saggezza, lungimiranza, spirito di servizio e di collaborazione". Ed anche ai cittadini a "non rassegnarsi ai disagi" ma a fare "ciascuno la propria parte per migliorare le cose". Il tradizionale atto di venerazione alla Statua della Vergine in Piazza di Spagna, nella festa dell'Immacolata, è stata anche quest'anno per papa Francesco l'occasione per un messaggio rivolto alla città, vista ...

Loreto : il bimbo non aveva più speranze - il papà non si rassegna e lo porta dalla Madonna : Secondo la leggenda furono gli angeli a portare a Loreto la casa di Maria. Uno dei luoghi santi per eccellenza in Europa che richiama annualmente centinaia di migliaia di fedeli. Pellegrini in cerca di una risposta. Semplici curiosi. E uomini e donne che chiedono un intervento alla Vergine Maria quando ogni speranza sembra perduta come nel caso della famiglia De Angelis. Una storia che vale la pena raccontare quando mancano pochi giorni alla ...

Cristina Parodi lancia una “frecciatina” alle colleghe che usano troppa luce in studio : “Non voglio apparire come la Madonna! Si vedono le rughe e va bene così” : Il cambio di conduzione ha portato nuova linfa a Domenica In, l’arrivo di Mara Venier ha fatto crescere gli ascolti del contenitore domenicale riuscendo spesso a superare il competitor. Cristina Parodi, che lo scorso anno era alla guida del programma con la sorella benedetta, era finita nel mirino della critica dopo la chiusura de L’Arena di Massimo Giletti: “Ho provato con mia sorella, era il mio sogno. Non è andata, pazienza. Mi ...

GFVip - Cecchi Paone e Ivan su Paolo Brosio : 'La Madonna non ha visto lui' - la regia stacca : I concorrenti all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3 ieri sera si sono lasciati andare ad una serie di frasi poco carine nei confronti di Paolo Brosio, il famoso giornalista noto soprattutto per la sua conversione al cattolicesimo e per i suoi racconti sulle apparizioni della Madonna, avute durante i soggiorni a Medjugorie. A prendere in giro Paolo Brosio sono stati Alessandro Cecchi Paone ed Ivan Cattaneo, i quali hanno deriso il ...