Il video ufficiale del singolo New Horizons di Brian May | tributo alla missione della NASA

Dal nuovo album di Robbie Williams - Under The Radar 3 - il video ufficiale del singolo I Just Want People To Like Me : Dallo scorso Natale, per chi ha preordinato il nuovo album di Robbie Williams, è disponibile in download il singolo I Just Want People To Like Me, che anticipa Under The Radar 3 in uscita a febbraio. Si tratta del terzo volume di un progetto iniziato nel 2014, con cui il re del pop inglese pubblica brani inediti solo per i fan iscritti al suo sito ufficiale rw.com (il disco non sarà acquistabile nei negozi): il nuovo volume, come i due ...

Il video ufficiale di Tokio Hotel è il regalo di Biondo ai fan nel giorno del suo compleanno : Proprio nel giorno del suo compleanno è stato pubblicato su YouTube il video ufficiale di Tokio Hotel di Biondo, l’ultimo singolo del rapper, disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming. “Sarà il mio regalo di compleanno per voi”, aveva scritto Biondo in un post sul suo profilo Instagram due giorni fa. Il brano è in rotazione radiofonica già dallo scorso 7 dicembre, ed è una delle tracce che fanno parte del suo nuovo ...

Volkswagen I.D. - Il video ufficiale dell'elettrica in arrivo : La Volkswagen ha diffuso un video ufficiale relativo ai collaudi dei muletti della I.D., mostrando per la prima volta i prototipi del modello di serie. Il video non svela contenuti tecnici o altre informazioni, ma mostra chiaramente alcuni particolari della vettura in anteprima assoluta.Ecco la I.D. di serie, fedele alla concept del 2016. Le proporzioni della I.D. sono molto simili a quelle della concept del 2016, che abbiamo anche guidato ...

Honor 10 Lite ufficiale in Italia a un prezzo niente male : ecco la nostra video anteprima : Scopri Honor 10 Lite nella nostra video anteprima. Smartphone dell'ottimo rapporto qualità/prezzo con specifiche di fascia media e prezzo contenuto! L'articolo Honor 10 Lite ufficiale in Italia a un prezzo niente male: ecco la nostra video anteprima proviene da TuttoAndroid.

One UI premia chi utilizza il Samsung Galaxy con una mano : video ufficiale su Android Pie : Il countdown relativo alla distribuzione dell'aggiornamento Android Pie per i Samsung Galaxy compatibili, riguardante anche la tanto attesa interfaccia One UI, ci avvicina sempre di più ad un appuntamento che per tanti utenti rappresenta una svolta. Il rilascio per determinati modelli scatterà a settimane, forse addirittura a giorni, e dopo il primo bilancio fatto di recente a proposito del Samsung Galaxy S9, oggi 14 dicembre è possibile ...

Samsung mostra One UI in un video ufficiale : rilascio vicino? : L'interfaccia Samsung One UI viene mostrata in un nuovo video rilasciato da Samsung nel suo canale YouTube ufficiale: significa che il rilascio è più vicino di quanto si pensi? Chissà. L'articolo Samsung mostra One UI in un video ufficiale: rilascio vicino? proviene da TuttoAndroid.

Ti dedico il silenzio è il nuovo singolo di Ultimo - nel video ufficiale i 3 concerti sold out nei palasport : Ti dedico il silenzio è il titolo del nuovo singolo di Ultimo, disponibile in rotazione radiofonica da oggi, venerdì 14 dicembre. Il brano è contenuto nel fortunato album del cantautore romano, Peter Pan, ancora nella classifica Fimi dei dischi più venduti in Italia nel 2018. Da oggi è disponibile anche il videoclip ufficiale della canzone, realizzato da Lorenzo Piermattei, pubblicato in esclusiva su Apple Music/iTunes. Il video è un ...

UFFICIALE Inter : Marotta è il nuovo amministratore delegato / video : Ricoprirò una carica importante, che è quella di amministratore delegato dell'area sport, un capitolo importante per la mia vita professionale, pieno di grande responsabilità. Questo assolutamente ...

Inter-Marotta - è ufficiale : ecco le prime parole del nuovo ad nerazzurro [video] : Beppe Marotta è ufficialmente il nuovo amministratore delegato dell’Inter per l’area sportiva. L’annuncio è stato dato dallo stesso dirigente, con un video sul canale twitter del club. Queste le sue parole: ”Da oggi farò parte della grande Inter, per me è motivo di grande orgoglio ricoprire una carica importante come quella di amministratore delegato dell’area sport. Un capitolo importante della mia vita ...

Inter - nuovo arrivo nella dirigenza nerazzurra : ufficiale la firma di Beppe Marotta [video] : L’ex dirigente della Juventus ricoprirà l’incarico di amministratore delegato dell’area sport del club nerazzurro L’Inter accoglie Giuseppe Marotta, il club nerazzurro infatti ha ufficializzato l’ingaggio dell’ex dirigente della Juventus con un tweet pubblicato sul proprio profilo. Ricoprirà la carica di amministratore delegato dell’area sport, come confermato dallo stesso Marotta al sito ufficiale ...

Il video ufficiale de La Fine Del Mondo di Anastasio che racconta la depressione (testo) : È uscito oggi il video ufficiale del singolo La Fine Del Mondo di Anastasio, finalista di quest’ultima edizione di X Factor 12. La Fine Del Mondo è un brano che parla della reazione alla depressione che il protagonista della storia vive, intuibile già dalle frasi che parlano di come sia difficile alzarsi da un letto che ti tira giù sul fondo, con lenzuola che sono come sabbie mobili: "E mi ripeto alzati, almeno muoviti". L’inedito è stato ...

Il video ufficiale di Tell Me It’s Over - il nuovo singolo di Avril Lavigne (testo e traduzione) : Il nuovo singolo di Avril Lavigne è Tell Me It’s Over ed è stato rilasciato meno di ventiquattro ore fa insieme al video ufficiale su YouTube. Un brano che parla della fine di una relazione d’amore, della paura che si prova in quei momenti, ed è un invito ad essere forti nel momento in cui è finita ed è giusto chiudere un rapporto. Tell Me It’s Over, scritto da Avril Lavigne in collaborazione con Melissa Bel, Ryan Cabrera, Johan Carlsson e ...

After film - è uscito il teaser ufficiale in italiano : video e altre news : After film in Italia: il teaser in italiano e altre news e anticipazioni Finalmente l’attesa è finita per le lettrici italiane: la 01 production ha diffuso il teaser in italiano di After. Il film tratto dall’omonimo libro di successo di Anna Todd uscirà nel nostro paese il prossimo 11 aprile. L’uscita del film sarà preceduto […] L'articolo After film, è uscito il teaser ufficiale in italiano: video e altre news proviene ...

ISOLA DE FAMOSI 2019 / video - il promo ufficiale durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip 2018 : Il promo ufficiale de L'ISOLA dei FAMOSI 2019 è andato in onda durante la finale del Grande Fratello Vip 2018: le novità e il probabile cast.