Dal match al selfie | fotostoria di Serena contro Federer

MubaDala World Tennis Championship – Djokovic cannibale : rimonta e batte Anderson nel ‘rematch’ della finale di Wimbledon : Novak Djokovic trionfa nella finale del Mubadala World Tennis Championship: il Tennista serbo supera Kevin Anderson e si aggiudica il torneo Dopo aver dominato la seconda metà della stagione, quella nella quale ha potuto giocare al massimo della su forma fisica di ritorno dall’operazione al gomito, Novak Djokovic ha lasciato poco o nulla agli avversari. Finals ATP a parte, nelle quali ha perso in finale contro un super Zverev, il ...

MubaDala World Tennis Championship – Il derby tra le sorelle Williams va a Venus - Serena ko al match tie break : Ad Abu Dhabi il derby tra sorelle Venus: al Mubadala World Tennis Championship trionfa Venus su Serena al match tie break Serena Williams è tornata in campo dopo la finale persa agli US Open contro Naomi Osaka. La campionessa statunitense ha trascorso le festività natalizie tra allenamenti e famiglia, anche in campo. Serena ha infatti sfidato oggi la sorella Venus nel torneo di esibizione di Abu Dhabi. Dopo un primo set portato a casa, ...

Inter-Napoli - morto il tifoso investito Dal van prima del match : E' morto il tifoso dell'Inter investito da un van prima della partita Inter- Napoli di ieri sera al Meazza. La notizia è stata confermata dalla Questura. Secondo una ricostruzione ancora ufficiosa, il ...

Inter-Napoli - morto il tifoso investito Dal van prima del match : E' morto il tifoso dell'Inter investito da un van prima della partita Inter- Napoli di ieri sera al Meazza. La notizia è stata confermata dalla Questura. Il questore di Milano,...

Inter-Napoli - morto il tifoso investito Dal van prima del match : E' morto il tifoso dell'Inter investito da un van prima della partita Inter- Napoli di ieri sera al Meazza. La notizia è stata confermata dalla Questura.

Roma - infermeria ancora piena a pochi giorni Dal match contro la Juve : A pochi giorni dalla partita dell’Allianz Stadium contro la Juventus, l’infermeria della Roma è ancora piena. Agli infortunati di lungo corso si è aggiunto Alessandro Florenzi, che continua ad allenarsi a parte non si sa se a scopo precauzionale o se perché alle prese con un infortunio più serio o quantomeno concreto. Dzeko tra tutti sembrava il più avanti nella tabella di marcia verso il recupero, ma da Roma giungono notizie ...

Samp-Parma : 0-0 - il match al Ferraris Tweet Dallo stadio | : Dopo il pareggio contro la Lazio e la vittoria sul Bologna, i blucerchiati affontano sul campo di casa la squadra di D’Aversa

Sampdoria-Parma - il match al Ferraris Tweet Dallo stadio | : Dopo il pareggio contro la Lazio e la vittoria sul Bologna, i blucerchiati affontano sul campo di casa la squadra di D’Aversa

NBA Sundays – I Sixers per puntare alla vetta - i Cavs per risalire Dal fondo : la preview del match : La sfida che domenica andrà in onda alle 21:30, appositamente per il pubblico europeo, metterà di fronte Sixers e Cavs: ecco la preview del match L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Cleveland Cavaliers ospitare i Philadelphia 76ersalla Quicken Loans Arena, con diretta domenica 16 dicembre a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA. Philadelphia ...

X Factor - alla vigilia della finale il vincitore è Anastasio - a 1 - 40 su Sisal Matchpoint. Il rapper preferito Dal 32% degli scommettitori : alla vigilia della finalissima della dodicesima edizione X Factor al Mediolanum Forum, sembra esserci già un vincitore: è Anastasio. Il rapper campano è il candidato numero uno per la vittoria del talent e stacca gli altri 3 finalisti Naomi, i Bowland e Luna. Il pronostico di Sisal Matchpoint sul vincitore di questa edizione è infatti a senso unico, il talento rap di Mara Maionchi viaggia verso la vittoria a quota 1,40, ancora in discesa ...

Inter - Lautaro Martinez escluso Dal match con il Tottenham : il padre non ci sta e insulta Spalletti sui social [FOTO] : Il padre dell’attaccante dell’Inter si è scagliato contro Spalletti per non aver mandato in campo il figlio a Wembley, postando e poi cancellando un duro commento sui social Attacco diretto del padre di Lautaro Martinez all’indirizzo di Luciano Spalletti, colpevole di non aver mandato il figlio in campo nel match di ieri sera. Nonostante il vantaggio del Tottenham arrivato a dieci minuti dalla fine, l’allenatore ...

Rugby femminile - Test Match novembre 2018 : Scozia-Canada 25-28. Le europee sfiorano l’impresa ma restano fuori Dalla top ten mondiale : Si chiude anche per le donne la finestra autunnale di Test Match internazionali di Rugby: nell’ultima sfida in programma la Scozia va vicina ad una storica impresa con il Canada. Le nordamericane escono vittoriose per 25-28 ma a lungo restano indietro nel punteggio rischiando una sconfitta pesantissima in termini di ranking mondiale. Nel primo tempo partenza lampo delle padrone di casa che passano a condurre subito con un piazzato di ...

L’Italia di rugby è stata battuta 66-3 Dalla Nuova Zelanda nell’ultimo test match di novembre : La Nazionale maschile di rugby ha perso 66-3 contro la Nuova Zelanda nel suo ultimo test match autunnale, giocato sabato pomeriggio allo Stadio Olimpico di Roma. Contro i campioni del mondo in carica l’Italia non ha potuto fare granché e

Diretta Italia-Nuova Zelanda : sabato Dall'Olimpico il test match di rugby su DMAX : sabato 24 novembre, allo stadio Olimpico di Roma, test match di lusso per la Nazionale di rugby contro gli All Blacks bicampioni del mondo in carica. Gara che conclude la finestra autunnale di amichevoli dell'Italia di Conor O’Shea, aperta al Soldier Field di Chicago contro l’Irlanda (netta sconfitta 54-7), poi proseguita con il successo chiave in ottica ranking sulla Georgia (28-17) e quindi con la sfida all'Australia a Padova dove è arrivato ...