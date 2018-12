Tare ' Minacce di morte in passato'

Tare : 'Sempre grato a Milinkovic - minacce di morte in passato' : ... 'In quei minuti ero sicuro che Sergej non sarebbe andato alla Fiorentina ma sarebbe venuto alla Lazio - ammette il direttore sportivo a Sky Sport -. La sera prima mi aveva chiamato e mi aveva detto ...

Lazio - Igle Tare : "Minacce di morte alla mia famiglia quando ho ceduto Hernanes all'Inter" : "Sì, in alcuni momenti ho avuto anche paura" per la mia famiglia". Lo ha rivelato Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, nel corso di una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport. "Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato anche a questa scelta, soprattutto pensando alla famiglia. Fosse stato per me - ha aggiunto - non avrei avuto nessun problema ad andare avanti, mal il problema è che abbiamo ricevuto anche minacce di ...

