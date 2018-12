Tare | ' Io e la mia famiglia minacciati di morte per la cessione di Hernanes'

Tare : 'Ho rifiutato proposte importanti - Lazio scelta di cuore. Ho avuto paura per la mia famiglia. Su Milinkovic...' : SULL'AFFARE MILINKOVIC E LE VISITE CON LA FIORENTINA - 'In quei minuti ero la persona più sicura del mondo che Milinkovic, nonostante fosse andato lì, avrebbe deciso di venire alla Lazio. La sera ...

Lazio - Igle Tare : "Minacce di morte alla mia famiglia quando ho ceduto Hernanes all'Inter" : "Sì, in alcuni momenti ho avuto anche paura" per la mia famiglia". Lo ha rivelato Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, nel corso di una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport. "Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato anche a questa scelta, soprattutto pensando alla famiglia. Fosse stato per me - ha aggiunto - non avrei avuto nessun problema ad andare avanti, mal il problema è che abbiamo ricevuto anche minacce di ...

Chi sono le persone “esempio di impegno civile” premiate da MatTarella : (foto: Paolo Giandotti – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica) Trentatré onorificenze per premiare altrettanti esempi di civiltà. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di chiudere l’anno riconoscendo il merito di “cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel soccorso, per l’attività in favore dell’inclusione ...

Concorso Marina MiliTare 2019 : bando per Accademia Navale : Sono 110 i posti in palo per i futuri ufficiali della Marina Militare: dalla candidatura alla scadenza, passando per le...

MatTarella ci ha ascoltato e ha premiato Roxana Roman - che denunciò i Casamonica : Il presidente Sergio Mattarella ha ascoltato le nostre richieste e ha conferito la medaglia al valor civile a Roxana Roman, proprietaria del Roxy Bar, un gesto di buon auspicio alla fine di questo controverso anno. Qualcuno forse ricorderà la storia di questo locale, della periferia di Roma, devastato dal raid dei Casamonica che non avevano risparmiato neanche una ragazza disabile, presente nel bar al momento dell’aggressione. Le forze ...

MARINA MILITare : PUBBLICATO IL BANDO DI CONCORSO PER ACCEDERE ALL'ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO : Fino al 28 gennaio è possibile partecipare al CONCORSO per diventare Ufficiale di MARINA Segui le novità della #MARINAMILITARE live su Twitter , @ItalianNavy #ProfessionistiDelMare #ilTuoFuturoèilMare,...

Tutte le 33 persone premiate da MatTarella perché “esempio” di civiltà : Ci sono anche la donna napoletana che difese un pakistano da insulti razzisti e l'ambulante che soccorse una dottoressa a Crotone

Tutte le 31 persone premiate da MatTarella perché “esempio” di civiltà : Il presidente della Repubblica ha premiato fra gli altri la donna napoletana che ha difeso un giovane pakistano da insulti razzisti e l'ambulante marocchino che ha soccorso una donna aggredita a Crotone

I 33 EROI DEL 2018 PREMIATI DA MATTareLLA/ C'è anche la 93enne Irma - partita per una missione in Kenya : I 33 EROI del 2018 PREMIATI da MATTARELLA/ C'è anche la 93enne Irma, partita per una missione in Kenya. Ecco l'elenco di coloro che si sono distinti

Roma - l'Ajax con un video provò a convincere Kluivert a resTare. L'olandese : 'Contento della mia scelta' : Per la cronaca: Kluivert è l'unico che non si è fatto suggestionare da quel filmato e, senza pensarci due volte, ha lasciato Amsterdam volando a Roma.

MatTarella premia coraggio - eroismo e impegno sociale : ecco i 33 cittadini a cui ha conferito l’onorificenza al merito : Si sono distinti per il loro coraggio e i loro atti di eroismo nel mondo del sociale e della solidarietà. Sono i 33 cittadini premiati dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che oggi ha conferito loro l’onorificenza al merito della Repubblica italiana. Casi significativi sia per l’impegno civile che come testimonianza nel 2018 dei valori repubblicani. Molti, come Maria Rosaria Coppola, Mustapha El Aoudi e Riccardo Muci, sono nomi ...

MatTarella premia 33 cittadini eroi della Repubblica : Ad oggi sono state formate gratuitamente oltre 12.000 persone che assistono i giovani nello sport, nelle scuole, negli oratori e sono stati donati 400 defibrillatori di ultima generazione. L'attività ...

Il presidente MatTarella premia 33 cittadini per "atti di eroismo" : Il presidente della Repubblica ha conferito le onorificenze al merito a persone che si sono distinte per l'impegno nella solidarietà, nel soccorso, nella promozione della cultura della legalità

MatTarella premia gli "eroi" del 2018 : ecco chi sono - : C'è Mustapha El Aoudi, l'ambulante marocchino che ha difeso una dottoressa aggredita a Crotone; Roxana Roman, la donna rumena che ha denunciato i Casamonica a Roma; Irma Dall'Armellina, 93enne partita ...