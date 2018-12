Raidue | verso il ribaltone | share disastroso | programma soppresso Chi non

liberoquotidiano

: @melissa_greta @WEILI_ZHENG @quelliche_rai2 @RaiDue Si parla di cori razzisti verso i giocatori di colore ma quando… - gegalizia : @melissa_greta @WEILI_ZHENG @quelliche_rai2 @RaiDue Si parla di cori razzisti verso i giocatori di colore ma quando… - davide81_ : @PaPaganini @RaiSport @RaiDue @PierpaolMarino @claubgarcia Meno male che ci siete voi a dare ancora la sobrietà ad… - MarcoCarnellii : Questo non significa che la #raidue sarà oscurantista, assolutamente, significa solo che sinora è stata filogoverna… -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Saluti amari per B come sabato. Ilsportivo dicondotto da Gabriele Corsi, Andrea Delogu e Marco Mazzocchi, spinoff di Quelli che il calcio dedicato alla serie cadetta, sarebbe a un passo dalla soppressione. L'ultima puntata andata in onda il 30 dicembre ha visto il congedo dei cond