Padre muore a soli 39 anni | lascia un figlio piccolo

Reggio Calabria - cade da trattore guidato dal Padre : muore bimbo di 7 anni : Era andato con suo padre a raccogliere la legna. Di ritorno a casa, però, è caduto dal trattore, ha battuto la testa contro un muro di cinta ed morto sul colpo. Prima di mezzogiorno, la tragedia è avvenuta nella periferia di Bovalino, in provincia di Reggio Calabria. A perdere la vita un bambino di 7 anni, Leonardo, che aveva approfittato del giorno di festa per accompagnare il padre in un terreno di proprietà della famiglia. L’incidente è ...

Dramma in campo : il Padre del calciatore muore allo stadio durante la gara : Herbert, padre del centrocampista Christian Gentner dello Stoccarda, è deceduto a causa di un malore mentre il figlio stava...

Shock Stoccarda : il Padre del capitano Gentner muore allo stadio durante la gara! : Herbert Gentner è morto oggi mentre assisteva alla gara del figlio vinta dallo Stoccarda contro l’Hertha Berlino per 2-1 Stoccarda sotto Shock per quanto accaduto oggi allo stadio. durante la gara vinta per 2-1 contro l’Hertha Berlino, c’è stata una notizia sconvolgente per la squadra tedesca. Il padre del capitano Gentner è deceduto mentre si trovava allo stadio ad assistere alla partita del figlio. Il signor Herbert ha ...

Per settimane non cambia il pannolino al figlio : il bimbo muore - ergastolo per il Padre : La terribile storia di cronaca arriva dall’Iowa, Stati Uniti. Un uomo è stato condannato all’ergastolo per la morte del figlioletto di quattro mesi, trovato privo di vita su un dondolo in una camera buia. Al piccolo i genitori non avevano cambiato il pannolino per settimane: il suo corpicino era ricoperto di larve.Continua a leggere

Pesaro - Nicholas Carloni muore a 20 anni. Il Padre sul luogo dell’incidente per caso : Uno schianto contro un albero e la vita di Nicholas Carloni, 20 anni, di Pesaro, è volata via in un attimo. L’incidente è avvenuto il 29 novembre intorno alle 20 subito dopo Santa Veneranda, in direzione Trebbio della Sconfitta, in provincia di Pesaro-Urbino, nelle Marche. Nicholas, per tutti Nikky Carl, come sottolineava nel suo profilo Facebook, era alla guida di una Mini. Viaggiava verso le colline. Il ragazzo era alla guida di una Mini ...

Strage familiare nel Casertano : muore anche il Padre delle due sorelle uccise dal finanziere - : Sale a quattro il numero di morti nella strade avvenuta nel pomeriggio del 15 novembre scorso a Vairano Patenora, in provincia di Caserta, dove il finanziere Marcello De Prata uccise a colpi di ...

Padre brucia la casa e scappa - il figlio Marco muore soffocato a 11 anni : vendetta contro la moglie che voleva lasciarlo : Padre brucia la casa e scappa, il figlio di 11 anni, Marco Zani, muore soffocato. L'ennesima storia di violenza tra marito e moglie questa volta si è conclusa in una tragedia che vede...

