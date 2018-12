Inter | sogno Kroos E con Icardi al Real

L'Inter tratta il colpo da sogno : Kroos per Icardi : ' Kroos per Icardi'. Lo scrive il Corriere dello Sport in prima pagina: 'L'Inter lo sta trattando per un botto da sogno, vuole Kroos dal Real Madrid così da regalare a Icardi una perla per il centrocampo che gli fornisca assist'.

Inter e il sogno Modric - Ausilio dice tutto - : Intervistato da 'Sky Sport', il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato di mercato. Quello che verrà e che si aprirà il prossimo 3 gennaio, ma soprattutto quello che si è chiuso lo scorso 18 agosto, con il ...

Inter-Napoli : Spalletti per accorciare - Ancelotti per il sogno scudetto : Per il Napoli l'occasione di accorciare sulla Juve, per l'Inter quella di tenere lontane le inseguitrici e ambire a qualcosa in più del terzo posto. Il posticipo del Boxing Day all'italiana, stasera a ...

C'è l'Inter - che guerra Chievo - elmo e corazza per prendersi il sogno : Sempre più in alto, sempre in salita, seguendo il movimento di un'asticella che viaggia in impennata perenne. Duro, anzi durissimo, è il cammino del Chievo, costretto ad accelerare, obbligato ad ...

Calciomercato Inter - Marotta diviso tra rinnovo di Icardi e sogno Modric : Calciomercato Inter – In questi giorni in casa Inter non si fa che parlare del rinnovo di Mauro Icardi. Ma Beppe Marotta non sta pensando solamente al nuovo contratto dell’attaccante e capitano dell’Inter, ma anche di un nuovo acquisto, vale a dire di un “vecchio” nome mai passato di moda: Luka Modric. Il centrocampista croato […] L'articolo Calciomercato Inter, Marotta diviso tra rinnovo di Icardi e sogno ...

Sorteggio Europa League - le possibili avversarie dell’Inter ai sedicesimi. Da evitare Galatasaray e Shakhtar Donetsk - sogno Malmo : Lunedì 17 dicembre alle ore 13.00 a Nyon si svolgerà il Sorteggio dei sedicesimi di finale dell’Europa League e anche l’Inter scoprirà quale sarà la sua avversaria. I nerazzurri approdano al secondo torneo continentale dopo l’amara eliminazione dalla Champions League a causa del pareggio interno con il PSV Eindhoven, che li ha fatti chiudere al terzo posto in classifica nel Gruppo B. La squadra di Luciano Spalletti sarà testa di serie nel ...

Inter - Spalletti bersaglio dei tifosi : il sogno è il Cholo Simeone : L'uscita di scena dalla Champions League, nel modo in cui è avvenuta, ha scatenato i tifosi dell'Inter. Vero, l'urna di Nyon ha assegnato ai nerazzurri un girone non facile e il pensiero diffuso, ...

Salah Interrompe il sogno del Napoli - all’Inter non basta Icardi : Serata amara per Napoli e Inter. Salah interrompe il sogno del Napoli. All’Inter non basta Icardi. Milik nel finale spreca

Inter - il sogno Modric può diventare realtà dopo la vittoria del Pallone d'oro (RUMORS) : Uno dei tormentoni di mercato della scorsa estate è stato sicuramente quello relativo al mancato trasferimento di Luka Modric all'Inter. Un tormentone che tornerà in auge anche la prossima stagione visto che il centrocampista croato sembra non aver cambiato idea e vuole lasciare il Real Madrid, e ha rifiutato il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno 2020. E questa volta il patron dei blancos, Florentino Perez, sembra orientato ...

Salvini : 'L'Europa è un bellissimo sogno - la cambieremo dall'Interno' : Secondo Salvini 'è stata messa al centro la finanza e l'economia virtuale invece dei posti di lavoro veri che sono saltati', mentre 'il nostro obiettivo è entrare in queste istituzioni per ridare ...

Bonolis : 'Suning farà una grande Inter - sogno Hazard e Kantè' : La partita contro l'ostica AS Roma non è finita certamente come i nerazzurri si aspettavano, ma comunque con un buon pareggio, 2-2 il risultato all'Olimpico. I ragazzi di mister Luciano Spalletti hanno sfoderato una prestazione comunque buona, al cospetto di un avversario modo e deciso a portare a casa la partita. Anche Paolo Bonolis, il celebre conduttore televisivo, da sempre tifoso dell'Inter, Intervistato poche ore prima della partita di ...

Perisic spaventa i tifosi dell'Inter : 'Sogno la Premier League' : Dopo il mal di pancia di Lautaro Martinez - suo padre ha attaccato Luciano Spalletti per il poco minutaggio concesso fin qui al talento argentino, ora a Milano, sponda Inter, è il caso Perisic a tenere banco. L'esterno croato ha infatti dichiarato di sognare un futuro in Premier League. Clima teso in casa Inter Le dichiarazioni di Perisic vanno però contestualizzate per essere comprese. Il giocatore ha dichiarato di essere stato molto vicino al ...

Roma-Inter - il derby di Keita : "Un po' strano - e sogno di fare gol" : Roma e Juventus non saranno contente di giocare con noi. Siamo pronti, abbiamo una rosa lunga e siamo pronti ad affrontare queste due battaglie". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Keita, a pochi ...

Perisic - addio all'Inter? "Premier il mio sogno"/ "Ero vicino al Manchester United - ma Spalletti..." - IlSussidiario.net : Perisic, addio all'Inter? "Premier il mio sogno. Ero vicino al Manchester United, ma Spalletti...". Le ultime notizie sull'attaccante