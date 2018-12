Faenza | i compagni imparano la lingua dei segni per parlare con Margherita

vanityfair

: l'Italia che vorrei - renny1tarta : l'Italia che vorrei - PellegriniLuisa : RT @MichelaMirani: Istituto Tecnico Oriani di Faenza. I compagni di classe hanno imparato la Lingua dei Segni x comunicare con l'amica,una… - RomanoRubbi : RT @MichelaMirani: Istituto Tecnico Oriani di Faenza. I compagni di classe hanno imparato la Lingua dei Segni x comunicare con l'amica,una… -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Non può sentire, ma riesce a, a spiegarsi e a scherzare con i suoiche, proprio per comunicare con lei, hanno voluto imparare laitaliana dei, 16 anni, non udente, frequenta la terza A dell’istituto tecnico Oriani di, in provincia di Ravenna. Nella classe è appeso un cartellone con i simboli della Lis, perché, con una sola occhiata, tutti gli alunni possano ripassare velocemente. Sono stati loro a chiedere ai professori di poter seguire il corso, e ogni docente ha messo a disposizione almeno una delle sue ore. In dieci lezioni, studenti e professori hanno imparato a comunicare meglio con«Per noi è stato più faticoso, non è unggio immediato, i ragazzi sono più veloci nell’apprendimento, si sono impegnati moltissimo. Era una situazione più grande di loro, l’hanno risolta a modo loro chiedendo le ...