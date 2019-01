Autostrade A24-A25 | concessionaria sospende l' aumento dei pedaggi

Aumento pedaggi Autostrade - Strada dei parchi blocca il rincaro per A24-A25 e accusa Anas : “Posizione incomprensibile” : L’Aumento sui pedaggi delle autostrade A24 e A 25 non ci sarà. A comunicarlo è stata la Strada dei parchi, società concessionaria delle arterie in questione, che ha bloccato di propria iniziativa il rincaro di circa il 19% che sarebbe scattato oggi a mezzanotte. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, quindi, ora il mancato Aumento è diventato ufficiale, anche se non mancano le polemiche, soprattutto tra Strada dei parchi e Anas, accusata ...