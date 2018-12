Venezia | arriva la ' tassa di sbarco'

Manovra : arriva 'ticket Venezia' - da 2 - 5 a 5 euro per chi sbarca : Un contributo di sbarco a Venezia e isole minori variabile da due euro e mezzo a cinque euro, in alternativa all'imposta di soggiorno già prevista, per chi visita la città: è quanto prevede il comma ...

Venezia - con la Manovra arriva il ticket d'ingresso per i turisti giornalieri : arriva il ticket di ingresso a Venezia. Lo consente una norma della legge di Bilancio che la Camera sta per votare e che prevede la possibilità di applicare il contributo - tra i 2,5 e 5 euro, ...

Venezia - arriva il ticket d'ingresso : da 2 - 5 a 5 euro per chi vuole entrare in città : Rivoluzione per i turisti che vogliono visitare Venezia. Grazie alla Manovra approvata dalla Camera diventa realtà il ticket di ingresso nella città veneta. Il comma 1129, prevede...

Manovra - a Venezia arriva tassa di soggiorno per il turismo giornaliero : da 2 - 5 a 5 euro : Un contributo di sbarco per Venezia e isole minori che può arrivare a cinque euro. Lo prevede il comma 1129 del maxiemendamento alla Manovra economica che si sta votando alla Camera. L'intento è anche quello di limitare il turismo di massa.Continua a leggere

Venezia - con la manovra arriva il ticket d'ingresso : arriva il ticket di ingresso a Venezia. Lo consente una norma della legge di Bilancio che la Camera sta per votare e che prevede la possibilità di applicare il contributo - tra i 2,5 e 5 euro - a chi raggiunge 'con qualunque vettore la città antica'. Riguarderà solo i turisti giornalieri e sarà alternativa all'attuale imposta di soggiorno. Si pagherà, insomma, per la sola ragione di aver messo piede nella ...

Venezia - arriva il ticket d'ingresso in città - : Il comma 1129 della manovra prevede la possibilità di applicare il contributo a chi raggiunge "con qualunque vettore la città antica". Sarà alternativa all'attuale imposta di soggiorno e riguarderà ...

Venezia - arriva il ticket d'ingresso : da 2 - 5 a 5 euro per chi vuole entrare in città : Rivoluzione per i turisti che vogliono visitare Venezia . Grazie alla Manovra approvata dalla Camera diventa realtà il ticket di ingresso nella città veneta. Il comma 1129, prevede infatti la ...

Venezia - arriva il ticket d'ingresso in città : Venezia, arriva il ticket d'ingresso in città Il comma 1129 della manovra prevede la possibilità di applicare il contributo a chi raggiunge "con qualunque vettore la città antica". Andrà a sostituire l'attuale tassa di soggiorno. L'ipotesi è che funzioni con sostituto d'imposta Parole chiave: ...

Venezia - Manovra : arriva il ticket di ingresso : La Legge di Bilancio approvata dalla Camera, al comma 1129, prevede la possibilità di applicare un contributo – tra i 2,5 e 5 euro – a chi raggiunge “con qualunque vettore la città antica” di Venezia: una sorta di “ticket di ingresso” per la città lagunare che andrà a sostituire l’attuale tassa di soggiorno. Dovrebbe funzionare con sostituto d’imposta: a pagare, come sovrapprezzo sui biglietti, ...

VIDEO - Il Natale arriva a Roma - luci accese all'albero di piazza Venezia e via del Corso : ... 'Sono tornato e sono uno spettacolo' 28 novembre 2018 VIDEO - Il nuovo Spelacchio è componibile: montaggio in Corso per l'albero più famoso del mondo 3 dicembre 2018

Natale a Roma : dopo Spelacchio in piazza Venezia arriva Spezzacchio : Mitico corridore ciclista vincitore di campionati del mondo e Giri d'Italia. Ne vinse tanti fino a quando lo pagarono per non correrne più. Gli avversari non ci stavano a misurarsi ancora con lui, ...

Roma - è arrivato l'albero di Natale in Piazza Venezia : A Roma è arrivato l'erede di Spelacchio. In Piazza Venezia è stato installato l'albero di Natale 2018, sponsorizzato da Netflix. La piattaforma digitale investirà 376mila euro per regalare alla ...

Roma : è arrivato l’albero di Natale di piazza Venezia : Come preannunciato, è arrivato l’albero di Natale di piazza Venezia, a Roma. Ha subito qualche danneggiamento durante il trasporto, qualche ramo si è spezzato nella parte centrale. L’abete naturale che illuminerà il centro della Capitale durante le festività natalizie quest’anno proviene da Cittiglio, in provincia di Varese, ed è sponsorizzato da Netflix. Oggi in programma sia installazione che allestimento dell’abete, ...

Roma - “Spelacchio is Back” : l’albero di Natale di piazza Venezia arriva stanotte : L’albero di Natale che si ergerà in piazza Venezia a Roma, arriverà stanotte: l’abete naturale che illuminerà il centro della Capitale durante le festività natalizie quest’anno proviene da Cittiglio, in provincia di Varese, ed è sponsorizzato da Netflix. Domani in programma sia installazione che allestimento dell’abete che verrà ufficialmente acceso e inaugurato l’8 dicembre alla presenza del sindaco ...