Trame Il Segreto | Fernando trova i figli di Maria intrappolati in una grotta

Trame spagnole Il Segreto : Marcela e Camelia ammalate - Maria parla al telefono con Gonzalo : Eccoci con un nuovo spazio dedicato alle anticipazioni sull’appassionante soap opera iberica “Il Segreto”, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Nelle puntate che andranno in onda su “Antena 3” dal 31 dicembre al 4 gennaio, un’epidemia metterà in serio pericolo la vita di tutti gli abitanti, ma ad avere la peggio, purtroppo, saranno Marcela Del Molino e la figlia Camelia. Maria Castaneda, dopo aver riabbracciato Esperanza e Beltran, sani ...

Trame Il Segreto : Isaac accusa Elsa di aver provocato l'aborto ad Antolina : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che da molti anni tiene compagnia i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate appena andate in onda in Spagna si soffermano su Elsa ed Isaac interpretati dagli attori Alejandra Meco e Ibrahim Al Shami. I due ex fidanzati, infatti, arriveranno quasi alle mani per colpa di Antolina. Il falegname, infatti, accuserà la Laguna di essere ...

Trame Il Segreto : Fernando uccide Fulgencio - Donna Francisca e Raimundo liberi : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate di inizio 2019, svelano che Mauricio, Fernando, Julieta e Saul faranno irruzione nel manicomio, dove Raimundo e Donna Francisca sono sottoposti a terribili sevizie da parte di Fulgencio Montenegro. Il Segreto, anticipazioni: Fernando elimina Fulgencio Donna Francisca (Maria Bouzas) e Fernando ...

Trame Il Segreto : il salvataggio di Esperanza e Beltran - Julieta viene rapita : Nuovo appuntamento dedicato alla soap opera spagnola “Il Segreto” sempre pronta a stupire il suo pubblico. Nelle puntate iberiche della prossima settimana, l’eroina di Puente Viejo, cioè Julieta Uriarte, farà preoccupare tutti i suoi parenti ma soprattutto il suo promesso sposo Saul Ortega perché, proprio quando si dovrà recare in chiesa per coronare il suo sogno d’amore, verrà rapita. Fernando Mesia, invece, rispetterà la promessa fatta a Maria ...

Il Segreto - l’incidente di Elsa : anticipazioni Trame dall’1 al 4 gennaio : Anno nuovo intrighi nuovi a Il Segreto. La soap spagnola non abbandona i telespettatori nemmeno dei giorni di festa e inaugura il 2019 con puntate nuove di zecca. Martedì 1 gennaio appuntamento su Rete 4 in prima serata, mentre dal 2 al 4 gennaio bisogna sintonizzarsi su Canale 5 alle 15.40. Ecco le anticipazioni. Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte ...

Il Segreto - Trame al 4 gennaio : Severo e Irene si sposano - Mesia semina il panico : Appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap Il Segreto che ci tiene compagnia anche in questi di giorni di festa e che vedremo in onda anche da martedì 1 gennaio a venerdì 4 gennaio su canale 5. La soap ideata da Aurora Guerra, continua a riservarci molte sorprese e colpi di scena e come vedremo negli episodi in onda la prossima settimana, assisteremo ad un nuovo matrimonio a Puente Viejo,. Si tratta di quello di Irene e Severo che ...

Trame Il Segreto : Julieta e Saul scoprono che Francisca e Raimundo sono in manicomio : Nuovo spazio dedicato alle notizie de Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra, che in Spagna ha quasi raggiunto le 2000 puntate. Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti italiani, si soffermano su Julieta e Saul, interpretatati da Claudia Galan e Ruben Bernal. La coppia ritrovata, infatti, aiuterà Mauricio a scoprire il nascondiglio di Donna Francisca e Raimundo, spariti misteriosamente da Puente Viejo. Il Segreto: il ritorno di ...

Trame Il Segreto : Severo e Carmelo uccidono lo stalker di Adela : Nuovo appuntamento con le notizie de Il Segreto, la soap opera di grande successo in Italia. Le anticipazioni delle puntate in onda a breve su Canale 5 svelano che Severo e Carmelo decideranno di vendicare Adela. La coppia di amici, infatti, organizzerà un piano per porre fine alla vita di Basilio, lo stalker che aveva ferito in modo grave la maestra. Il Segreto: Adela aggredita da Basilio Adela diventerà la protagonista delle nuove puntate de ...

Il Segreto - Trame al 4 gennaio : Fernando cerca di far aprire gli occhi a Julieta : Lunedì 31 dicembre comincia una nuova settimana piena di colpi di scena per i milioni di telespettatori italiani interessati a scoprire cosa accadrà intorno al rapporto tra Prudencio e Julieta. La giovane donna ha creduto alla buona fede dell'Ortega, ma è a conoscenza di cosa può essere capace il fratello di Saul. Intanto Severo e Irene sono pronti per fare un passo importante nella loro relazione. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a ...

Beautiful Trame puntate americane - anticipazioni : il segreto di Flo : anticipazioni Beautiful, puntate straniere: chi è Flo? Il successo di Beautiful è inarrestabile in tutto il mondo. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che presto arriveranno nuovi personaggi a rendere ancora più avvincente la trama della famosa soap opera. Innanzitutto tornerà Taylor. La psichiatra, dopo tante delusioni, troverà di nuovo l’amore. Il prescelto sarà un ginecologo, Reese, padre di Joe, la nuova modella della ...

Anticipazioni ll Segreto - Trame puntate spagnole : il ritorno : Il Segreto, Anticipazioni puntate straniere: il ritorno di Emilia e Alfonso Il Segreto, di recente, ha detto addio a due personaggi storici della soap: Emilia e Alfonso. La coppia è stata costretta a fuggire per non finire in carcere. Emilia e Alfonso, infatti, hanno ucciso il generale Perez de Ayala dopo che questi li aveva torturati in prigione. Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano il ritorno di Emilia e Alfonso a Puente Viejo. ...

IL SEGRETO - anticipazioni e Trame puntate dall’1 al 4 gennaio 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO dall’1 al 4 gennaio 2019: Fernando si presenta alla festa di nozze di Irene e Severo per consegnare loro un regalo particolare: una busta da parte di Donna Francisca, contenente tantissimo denaro. Santacruz rifiuta sdegnato la cifra e dice a Fernando di dare tutte la cifra a don Berengario e don Anselmo, in modo tale che possano destinarla ai compaesani più bisognosi. Più tardi, ...

Trame Il Segreto : Elsa è viva e torna a Puente Viejo - Isaac sconvolto : torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, che narra le vicende degli abitanti di un piccolo borgo iberico. Le Trame dei nuovi episodi svelano che un personaggio creduto morto arriverà a Puente Viejo. Stiamo parlando di Elsa Laguna, interpretata da Alejandra Meco, già vista nei panni di Teresa Sierra in "Una Vita". La rediviva, infatti, sconvolgerà la vita di Isaac e Antolina, che nel ...

Il Segreto - Trame al 28/12 : Mesia semina il panico alle nozze di Severo e Irene : Appuntamento con le anticipazioni delle nuove puntate della soap Il Segreto con grandi colpi di scena. In occasione delle festività, la telenovela iberica subirà delle variazioni nella programmazione: il 24 e il 26 dicembre infatti non andrà in onda, mentre il giorno di Natale assisteremo alla puntata serale su rete 4. Nella settimana dal 25 dicembre al 28 dicembre, grande festa per il matrimonio tra Irene e Severo, osteggiato sino all'ultimo da ...