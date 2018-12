Serie C Alessandria-Juventus U23 | Mavididi vale tre punti | 0-1

Serie C Alessandria-Juventus Under 23 0-1. Decide la rete di Mavdidi : ALESSANDRIA - Al Moccagatta di Alessandria la Juventus Under 23 di Zironelli raccoglie tre punti grazie alla rete messa a segno da Mavdidi nel corso della prima frazione di gioco. Il gol partita ...

DIRETTA ALBISSOLA ALESSANDRIA / Risultato live 0-2 - streaming video tv : raddoppia Santini! - Serie C - : DIRETTA ALBISSOLA-ALESSANDRIA, info DIRETTA streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella diciannovesima giornata del girone A di Serie C

Diretta Albissola Alessandria / Risultato live 0-1 - streaming video tv : la sbocca Sartore! - Serie C - : Diretta Albissola-Alessandria, info Diretta streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella diciannovesima giornata del girone A di Serie C

DIRETTA ALESSANDRIA PIACENZA / Streaming video Rai : l'ampio bilancio dei testa a testa - Serie C - - IlSussidiario.net : DIRETTA ALESSANDRIA PIACENZA Streaming video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del match di Serie C, 14giornata girone A.