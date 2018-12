Sergio Mattarella | Luigi Bisignani e la profezia sul governo tecnico

Sergio Mattarella - indiscrezione : contro le Autonomie - cannonata alla Lega nel discorso di fine anno : Fari puntati su Sergio Mattaraella che domani, lunedì 31 dicembre, pronuncerà il rituale discorso di fine anno. Già, ma cosa dirà il capo dello Stato? Scontato un riferimento alle brutte scene viste in Parlamento nei giorni dell'approvazione della manovra, sia per come il governo ha piegato le ritua

Manovra - Sergio Mattarella : l'ipotesi della firma accompagnata da una lettera di richiamo a Lega e M5S : Il retroscena lo racconta La Stampa e svela cosa il presidente Sergio Mattarella sarebbe pronto a fare dopo giorni a seguire, per lo più in tv e attraverso gli 'osservatori' del Quirinale, le ...

Manovra - il terrore di Sergio Mattarella su cosa può accadere alla Camera e le voci sul discorso di fine anno : Lotta contro il tempo per approvare la Manovra anche alla Camera entro la fine dell'anno e, dunque, scongiurare il rischio dell'esercizio provvisorio, che potrebbe minare il futuro del governo. Il sospetto, più che fondato, è che in occasione del voto a Montecitorio vada in scena una replica di quan

Manovra - Sergio Mattarella e il timore che non si faccia in tempo : scatterebbe l'esercizio provvisorio : Mentre al Senato si faceva a cazzotti, si urlava e si lanciavano in aria i fogli del maxi-emendamento come fossero Coriandoli, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella seguiva tutto dal suo studio al Quirinale, in televisione. Uno spettacolo, certo, penoso, quello offerto dall'aula di palazz

Manovra - voci sul piano di Sergio Mattarella per azzerarla e far cadere il governo : Sulla Manovra incombe l'incubo dell'esercizio provvisorio: se non venisse approvata entro il 31 dicembre scatterebbe il regime in questione, che prevede lo stop ad ogni attività economica (lo Stato si dovrebbe limitare alle spese ordinarie). Mario Monti teme che quella del regime provvisorio sia una

Il Foglio sceglie Sergio Mattarella come "uomo dell'anno" : Per il Foglio, l'uomo dell'anno è Sergio Mattarella. Il quotidiano guidato da Claudio Cerasa ha scelto il presidente della Repubblica come persona più rappresentativa e degna di lode di questo 2018: "L'italiano che più di chiunque altro rappresenta l'unità nazionale, l'unica figura istituzionale in grado di farsi carico dei problemi dell'Italia". A lui viene riconosciuto il merito di aver tentato di arginare il ...

Sergio Mattarella - l'attacco ai sovranismi : 'Il vuoto politico in Europa mette a repentaglio il progresso' : E infine: 'Non si può garantire sicurezza alle popolazioni se non se ne rispettano i diritti umani: per essere più sicuro il mondo ha bisogno di equità e di libertà'.

Sergio Mattarella : "No a ostruzionismi che portano alla paralisi della Ue" : "Un vuoto politico che paralizzasse in questo momento il vecchio continente e gli impedisse di svolgere un utile ruolo nelle relazioni internazionali, siano politiche, economico-finanziarie, commerciali, creerebbe un forte squilibrio, mettendo a repentaglio l'orizzonte di progresso dell'intero pianeta". A dirlo è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al corpo diplomatico al Quirinale."L'architettura istituzionale e ...

Giuseppe Conte e Sergio Mattarella - Dagospia e il retroscena sul 'partito del Quirinale' : 'Finalmente...' : Il virgolettato di Dagospia è attribuito a Sergio Mattarella , o perlomeno a fonti del Quirinale: 'Finalmente a Palazzo Chigi abbiamo un premier che ha trovato un suo spazio di manovra politica'. Il passaggio è clamoroso, perché sarebbe successivo alla trattativa sulla manovra che ha visto Giuseppe Conte piegare la resistenza di Matteo Salvini e Luigi Di Maio , come auspicato in ...

Sergio Mattarella vince il Giro d’Italia : Il Presidente è sempre più spesso fuori dal Quirinale. E ovunque parla di politica. Peccato che il Pd non se ne sia accorto

Giuseppe Conte - il retroscena : l'ordine di Sergio Mattarella prima del viaggio a Bruxelles : La mossa decisiva di Mattarella, riporta il Messaggero, è stata convincere Giuseppe Conte, aggiuntosi così al gruppo dei realisti e responsabili, formazione già composta dal ministro dell'Economia ...

Sergio Mattarella - il 'pressing riservato' sulla manovra : non solo Giuseppe Conte - con chi si è mosso il Colle : La 'resa' di Giuseppe Conte è un po' il trionfo di Sergio Mattarella . 'Siamo sui binari giusti': più o meno questa, secondo il retroscena del quirinalista del Corriere della Sera Marzio Breda è stata ...

Luigi Bisignani - la bomba : 'Perché Sergio Mattarella non spende una parola in difesa di Giovanni Tria' : ... se evitiamo la procedura di infrazione, sarà merito suo, mentre se il Paese non cresce, come sta già accadendo, sarà colpa del Ministro dell'Economia Giovanni Tria '. Secondo Bisignani, al governo ...

Giovanni Tria - retroscena : le dimissioni fermate da Sergio Mattarella : L'ultima ricostruzione la offre Dagospia , secondo cui sarebbe stato Sergio Mattarella a fermare il ministro dell'Economia dal passo indietro, fermando le dimissioni e invitando Tria a tenere duro ...