Pieghevoli e forati | gli smartphone del prossimo futuro

Pieghevoli - forati e 5G : nel 2019 arrivano gli smartphone del futuro : Saranno Pieghevoli, proprio come un libro, avranno un piccolo foro nel display, saranno in grado di supportare le nuove reti cellulari di quinta generazione, ovvero 5G. Sono gli smartphone del futuro, un futuro che è già vicinissimo: già nel 2019 potrebbero essere immessi sul mercato. La flessibilità del display, grazie alla quale i telefoni potranno piegarsi, è in assoluto la più grande novità. E dopo le anticipazioni del 2018, sono attesi per ...