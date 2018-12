Francesco Monte e Giulia Salemi | lui si supera | il gesto che nessuno si aspettava

Giulia Salemi : "Capodanno con Francesco Monte... tutto procede per il meglio" (video) : Giulia Salemi, nelle scorse ore, ha risposto alle domande di alcuni utenti, curiosi di sapere i risvolti sentimentali della sua storia con Francesco Monte, nata, ormai da oltre un mese, all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. L'ex gieffina, attraverso una serie di video su Instagram, ha fatto sapere che, sicuramente, trascorrerà il Capodanno con il proprio fidanzato e che sta preparando i bagagli per raggiungere la meta ...

FARIBA TEHRANI VS Francesco MONTE/ La mamma di Giulia Salemi in ospedale : 'Volevo andare in palestra e invece' : FARIBA TEHRANI scrive una lettera alla figlia Giulia Salemi, poi finisce in ospedale e allarma tutti. 'Volevo andare in palestra e invece...'

Fariba scrive alla figlia : 'Attenta Giulia - Francesco Monte ti sta allontanando da me' : Fariba Tehrani non le manda a dire e, attraverso una lettera pubblicata da Di Più, fa sapere di non fidarsi affatto di Francesco Monte, il ragazzo che sua figlia Giulia Salemi sta frequentando da qualche settimana a questa parte. Oltre a scusarsi per aver intralciato il percorso della sua "bambina" al Grande Fratello VIP, la persiana ha scatenato il gossip sostenendo che il bel tronista sarebbe la principale causa dell'allontanamento che c'è ...

Giulia Salemi : Fariba finisce in ospedale. L’attacco a Francesco Monte : Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, in ospedale dopo l’attacco a Monte La mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, è finita in ospedale. La donna stava recandosi in palestra quando si è ritrovata improvvisamente al pronto soccorso. Al suo fianco, invece della figlia Giulia, si è ritrovata un amico che ha ringraziato molto. Non sappiamo i motivi che l’hanno costretta a recarsi in ospedale, forse uno svenimento per la strada per ...

FARIBA THERANI/ La mamma di Giulia Salemi contro Francesco Monte : ' ti sta spingendo ad allontanarti da me' : FARIBA THERANI scrive una lettera alla figlia Giulia Salemi: 'chi ti vuole davvero bene dovrebbe aiutarti a ricostruire il rapporto con tua mamma'

Giulia Salemi - mamma Fariba : "Francesco Monte ti sta spingendo ad allontanarti da me" : A tre settimane dalla fine del 'Grande Fratello Vip', dalle pagine del settimanale 'Di Più, in edicola questa settimana, Fariba Tehrani, ha indirizzato una lunga lettera alla figlia Giulia Salemi, che non vede da ormai un mese dopo le questioni irrisolte nate all'interno del reality di Canale 5: Ormai è un mese che sei uscita dalla Casa e da me, che sono la tua mamma, non ti sei ancora fatta vedere. Hai chiesto di vedere tante persone, ...

Fariba : “Da un mese non vedo Giulia Salemi” e attacca Francesco Monte : La lettera di Fariba Therani su Di Piu: cosa ha detto su Francesco Monte e Giulia Salemi Risvolto inaspettato nella storia tra Giulia Salemi e Francesco Monte. Fariba Therani, madre dell’italo-persiana, ha scritto una dura lettera pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Di Più. Stando a quello che si legge sulla rivista, Fariba e Giulia non […] L'articolo Fariba: “Da un mese non vedo Giulia Salemi” e attacca ...

Giulia Salemi è felice con Francesco Monte - e a Cecilia dice : 'Anche io merito l'amore' : Procede a gonfie vele la storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi; a quasi un mese dalla fine del Grande Fratello VIP, la coppia si mostra sempre più affiatata e felice. Il settimanale Chi, inoltre, ha incontrato i piccioncini nei giorni scorsi ed gli ha chiesto sia un commento sul loro idillio che uno sul gesto che ha fatto Cecilia Rodriguez pochi giorni fa: cioè smettere di seguire l'influencer su Instagram da un momento all'altro. Giulia e ...

GIULIA SALEMI E Francesco MONTE/ Natale separati ma nessuna crisi : 'E chi lo dimentica questo momento' : FRANCESCO MONTE e GIULIA SALEMI, nessuna crisi per la coppia. separati a Natale ma presto di nuovo insieme: il messaggio d'amore conferma

Francesco Monte e Giulia Salemi - lei confessa : “E chi lo dimentica questo momento” : Francesco e Giulia, post pieni d’amore su Instagram dopo il Gf Vip 2018 Ancora una volta Francesco Monte e Giulia Salemi fanno parlare di sé per i post che pubblicano, ora uno ora l’altra, e soprattutto lei a dire il vero, su Instagram. La fidanzata di Francesco Monte infatti è una vera social addicted e […] L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi, lei confessa: “E chi lo dimentica questo momento” proviene da ...

Giulia Salemi e Francesco Monte - Natale da separati : lei in montagna - lui in Puglia : Francesco Monte e Giulia Salemi sono una delle coppie più chiacchierate nel mondo del gossip, nonostante il Grande Fratello Vip sia terminato da circa 3 settimane. I due giovani in poco tempo sono riusciti a zittire davvero tutti, comprese le malelingue. Giulia e Francesco anche se momentaneamente divisi per via dei numerosi impegni di lavoro, sembrano essere ancora molto legati. A far notare la loro affinità ci hanno pensato le numerose ...

Francesco Monte e Giulia Salemi sempre più vicini - il messaggio che stupisce : Giulia e Francesco news, i due lontani durante le festività Francesco e Giulia hanno trascorso il Natale separati, e lei – come avrete senz’altro visto nelle storie Instagram – si è divertita sciando. Non si tratta di un allontanamento dovuto a una crisi di coppia, questo è ovvio: i due infatti vanno ancora d’amore e […] L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi sempre più vicini, il messaggio che stupisce proviene ...

Grande Fratello Vip : Fariba torna a parlare di Francesco Monte e Giulia Salemi. Scopri perchè : Fariba non mantiene la promessa fatta alla figlia: dopo il silenzio torna a parlare di Francesco Monte e Giulia Salemi Da quando Giulia Salemi è uscita dalla Casa del Gf Vip Fariba raramente ha... L'articolo Grande Fratello Vip: Fariba torna a parlare di Francesco Monte e Giulia Salemi. Scopri perchè proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giulia Salemi e Francesco Monte - Natale da separati : lei in montagna e lui... : Giulia Salemi e Francesco Monte, Natale da separati dopo il Grande Fratello Vip 2018. La nuova coppia nata dentro la Casa più spiata d'Italia sta passando le festività natalizie...