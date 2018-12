F1 | Lewis Hamilton | “Michael Schumacher è il più grande pilota di tutti i tempi I suoi

Lewis Hamilton - sconfitta che brucia (con gaffe clamorosa) : Hamilton VS ThomasHamilton VS ThomasHamilton VS ThomasHamilton VS ThomasHamilton VS ThomasHamilton VS ThomasHamilton VS ThomasHamilton VS ThomasHamilton VS ThomasHamilton VS ThomasHamilton VS ThomasHamilton VS ThomasHamilton VS ThomasHamilton VS ThomasHamilton VS ThomasHamilton VS ThomasHamilton VS ThomasHamilton VS ThomasHamilton VS ThomasHamilton VS ThomasHamilton VS ThomasLewis Hamilton buca a un metro dal traguardo. Non gli capita spesso, e ...

F1 - Toto Wolff : “Lewis Hamilton - forse il più grande di sempre. Meglio di Schumacher? Sulla stessa traiettoria” : Toto Wolff ha osannato Lewis Hamilton in un’intervista concessa alla Reuters: “Non tutti riconoscono una grande carriera, un grande sportivo o la grandezza in generale nel momento in cui si verificano: c’è molta negatività e invidia mentre accade. Si viene riconosciuti solo quando una carriera si è conclusa, non so perché. Noi siamo estremamente privilegiati nel seguire la carriera del forse più grande pilota da corsa di tutti i tempi”. Il ...

F1 – La Mercedes accanto a Michael Schumacher : il dolce gesto di Lewis Hamilton e Toto Wolff : Un gesto solidale da parte dei due uomini più rappresentativi della Mercedes nei confronti della fondazione di Michael Schumacher: l’azione nobile di Lewis Hamilton e Toto Wolff Di Michael Schumacher, dopo l’incidente sugli sci che 5 anni fa l’ha costretto in un letto nella sua casa di Losanna, non si conoscono i dettagli delle sue condizioni di salute. Del campione di Formula Uno, che per anni ha dominato su tutti i ...

F1 - quanto guadagnano i piloti? La classifica e gli stipendi più ricchi. Guida Sebastian Vettel - 2° Lewis Hamilton : Siamo nella pausa invernale e i campioni del Mondiale di Formula Uno si stanno concedendo un periodo di riposo per ricaricare le pile e ripartire con maggior convinzione nel prossimo campionato, che inizierà il 17 marzo in Australia, a Melbourne. Il Circus nell’anno che ci sta per lasciare ha confermato i valori già noti: Lewis Hamilton e la Mercedes sono i più forti. Il britannico e le Frecce d’Argento, infatti, hanno portato a casa ...

F1 - Verstappen a gamba tesa su Hamilton : la frecciata a Lewis Hamilton è di quelle tremende : Il pilota olandese ha lanciato una velenosa frecciatina a Lewis Hamilton, considerando quanto visto nel corso del Mondiale 2018 Max Verstappen non le ha mandate a dire a Lewis Hamilton, ridimensionando la stagione compiuta dal pilota britannico. L’olandese si è soffermato sul Mondiale 2018, sottolineando come altri piloti avrebbero potuto vincere il titolo con quella Mercedes, includendo anche se stesso in questo ristretto novero di ...

Tennis – Marion Bartoli annuncia : “sono vegana - mi ha ispirato Lewis Hamilton! Vi spiego perchè” : Marion Bartoli ha spiegato di essere diventata vegana: l’ex Tennista francese ha raccontato di essersi ispirata al campione di F1 Lewis Hamilton Nei giorni scorsi, Marion Bartoli ha fatto un importante annuncio: la Tennista francese ha raccontato di essere diventata vegana. In passato Bartoli ha avuto diversi problemi legati all’anoressia, disordini alimentari e altre problematiche per le quali ha rischiato anche la vita. ...

F1 – Lewis Hamilton risponde alle critiche - il britannico non ci sta : “non importa cosa mi tirate contro” : Lewis Hamilton non si fa abbattere dalle critiche: il britannico della Mercedes sicuro di se stesso. Il messaggio ai leoni da tastiera è diretto e sincero Lewis Hamilton è spesso preso di mira sui social: tante le critiche per il 5 volte campione del mondo di F1, che deve sempre fare attenzione a ciò che pubblica, che afferma e che fa quotidianamente. Anche solo una passeggiata con i suoi amati cani potrebbe essere motivo per i leoni da ...

F1 - Lewis Hamilton si scusa con la città di Stevenage : il britannico si era riferito alla città natale con il termine “bassifondi” : Lewis Hamilton è incappato in una “uscita di pista”, se ci concedete la metafora. Il campione del mondo di Formula Uno con la Mercedes ha attirato l’attenzione con alcune considerazioni riguardanti Stevenage, sua città natale, definendola con il termine “bassifondi” mentre si trovava sul palco del BBC Sports Awards: “Per noi tutti è un sogno fare qualcosa di diverso ed uscire dai bassifondi“, ...

F1 - clamorosa gaffe di Lewis Hamilton : il britannico fa infuriare i suoi concittadini - poi si scusa! : Nel corso della serata organizzata dalla BBC per premiare la ‘Personalità Sportiva Inglese dell’Anno’, Hamilton si è fatto scappare una frase poco felice Brutta gaffe di Lewis Hamilton durante la serata organizzata dalla BBC per premiare la personalità sportiva dell’anno, il pilota inglese si è lasciato andare ad un commento che non è piaciuto ai suoi concittadini di Stevenage. Photo4/LaPresse Salito sul palco per ...

F1 – Lewis Hamilton fa il punto sul suo 2018 : “la vittoria più difficile! Se penso che ho 5 Mondiali come Fangio…” : Lewis Hamilton ha tirato le somme di un 2018 che lo ha visto vincere il suo Mondiale più complicato: il pilota britannico si è detto inoltre molto orgoglioso di avere 5 titoli Mondiali come il celebre Juan Manuel Fangio La stagione 2018 di F1 è già finita da qualche settimana e adesso anche l’anno sta per volgere al termine. I piloti sono stati invitati dal sito ufficiale della F1 a fare un proprio, personale, recap dell’annata ...

F1 - due nuove minacce per Lewis Hamilton : il britannico costretto a vedersela con due avversari inediti : Nella prossima stagione il campione del mondo dovrà fare attenzione anche a due giovani terribili come Max Verstappen e Charles Leclerc Non sarà solo Sebastian Vettel l’avversario di Lewis Hamilton per il titolo mondiale 2019, il britannico infatti dovrà vedersela anche con due piloti agguerriti come Max Verstappen e Charles Leclerc. photo4/Lapresse Se dell’olandese qualcosa Lewis già conosce, il monegasco sarà una sorpresa ...

F1 - Lewis Hamilton spiazza tutti sui social : la domanda ai suoi followers sul proprio futuro è sorprendente [FOTO] : Il pilota inglese ha chiesto ai propri followers se fosse una buona idea lasciare la Formula 1 per correre con le moto Lewis Hamilton sembra davvero fare sul serio, continuando a lanciare messaggi velati circa un possibile addio alla Formula 1 per cimentarsi con le moto. smith E’ proprio questa la domanda rivolta ai propri followers all’interno delle proprie Instagram Stories, un sondaggio chiarissimo in cui il britannico non ...

F1 - Lewis Hamilton pensa al futuro : “Potrei correre anche oltre il 2020. Non penso al record di Schumacher” : 73 vittorie, 134 podi e 83 pole: sono questi i numeri roboanti del britannico Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes ha concluso da vero trionfatore il Mondiale 2018 di Formula Uno, conquistando il quinto titolo in carriera, raggiungendo un mito come l’argentino Juan Manuel Fangio, e mettendo nel mirino nuovi record. Lewis, intervistato dalla stampa e dai media nel corso del Gran Galà della FIA a San Pietroburgo (Russia), ha un po’ ...

F1 - Lewis Hamilton pensa al futuro : “Potrei correre anche oltre il 2020. Non penso al record di Schumacher” : 73 vittorie, 134 podi e 83 pole: sono questi i numeri roboanti del britannico Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes ha concluso da vero trionfatore il Mondiale 2018 di Formula Uno, conquistando il quinto titolo in carriera, raggiungendo un mito come l’argentino Juan Manuel Fangio, e mettendo nel mirino nuovi record. Lewis, intervistato dalla stampa e dai media nel corso del Gran Galà della FIA a San Pietroburgo (Russia), ha un po’ ...