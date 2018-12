F1 | Hamilton | «Schumacher il più grande di tutti i tempi»

F1 - Wolff spiazza tutti : “Hamilton il migliore di tutti i tempi. Schumacher? Per invidia…” : Il team principal della Mercedes ha parlato di Hamilton e Schumacher, sottolineando come l’inglese si possa considerare il miglior pilota di tutti i tempi Un paragone complicato, con cui però Toto Wolff si è voluto cimentare. Il team principal della Mercedes ha parlato di Lewis Hamilton e Michael Schumacher, sottolineando come l’inglese si possa considerare il miglior pilota di tutti i tempi, nonostante il Kaiser abbia vinto 7 ...

F1 - Toto Wolff : “Lewis Hamilton - forse il più grande di sempre. Meglio di Schumacher? Sulla stessa traiettoria” : Toto Wolff ha osannato Lewis Hamilton in un’intervista concessa alla Reuters: “Non tutti riconoscono una grande carriera, un grande sportivo o la grandezza in generale nel momento in cui si verificano: c’è molta negatività e invidia mentre accade. Si viene riconosciuti solo quando una carriera si è conclusa, non so perché. Noi siamo estremamente privilegiati nel seguire la carriera del forse più grande pilota da corsa di tutti i tempi”. Il ...

F1 – La Mercedes accanto a Michael Schumacher : il dolce gesto di Lewis Hamilton e Toto Wolff : Un gesto solidale da parte dei due uomini più rappresentativi della Mercedes nei confronti della fondazione di Michael Schumacher: l’azione nobile di Lewis Hamilton e Toto Wolff Di Michael Schumacher, dopo l’incidente sugli sci che 5 anni fa l’ha costretto in un letto nella sua casa di Losanna, non si conoscono i dettagli delle sue condizioni di salute. Del campione di Formula Uno, che per anni ha dominato su tutti i ...

Hamilton vs Schumacher - chi è il migliore? I numeri dicono... - : SCONTRO TRA TITANI I numeri e le statistiche non sempre donano la certezza assoluta nel giudicare chi sia il migliore tra due sportivi, soprattutto se questi hanno vissuto in due epoche o fatto parte ...

F1 - Lewis Hamilton pensa al futuro : “Potrei correre anche oltre il 2020. Non penso al record di Schumacher” : 73 vittorie, 134 podi e 83 pole: sono questi i numeri roboanti del britannico Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes ha concluso da vero trionfatore il Mondiale 2018 di Formula Uno, conquistando il quinto titolo in carriera, raggiungendo un mito come l’argentino Juan Manuel Fangio, e mettendo nel mirino nuovi record. Lewis, intervistato dalla stampa e dai media nel corso del Gran Galà della FIA a San Pietroburgo (Russia), ha un po’ ...

F1 – Hamilton al FIA Prize Gala - Lewis spiazza per look e dichiarazioni : “i 7 mondiali di Schumacher non mi interessano” : Lewis Hamilton al Gala di premiazione della Fia, le parole del campione del mondo in carica presentatosi alla cerimonia in pantaloni verdi e giubbino nero Al Gala di premiazione della Fia c’erano proprio tutti ieri sera. A San Pietroburgo però la star assoluta è stata Lewis Hamilton, presentatosi in pantaloni verde prato e giubbino nero alla cerimonia di premiazione e conclusione della stagione 2018. Il cinque volte campione del ...

Re Lewis Hamilton - verso il GOAT? Il pilota britannico mette nel mirino Michael Schumacher : Questo, che potrebbe essere anche ribattezzato il Lewis-Day , ha sancito il primato assoluto dell'inglese nelle pole position conquistate nella storia di questo sport, superando Senna e mettendosi ...

F1 - Hamilton : «Spero di avvicinarmi ai record di Schumacher» : ROMA - Ha vinto il suo quinto mondiale eguagliando il record di Manuel Fangio, adesso Lewis Hamilton - che ha rinnovato con la Mercedes fino al 2020 - non può non pensare di raggiungere quello di ...

F1 - Hamilton ‘attenta’ ai record di Michael Schumacher : “farò di tutto per cercare di vincere quanto lui” : Il pilota britannico ha rivelato di avere il desiderio di avvicinarsi alle vittorie ottenute da Michael Schumacher in Formula 1 Cinque titoli mondiali, 71 vittorie e 132 podi. Numeri impressionanti per Lewis Hamilton, deciso a migliorarli ulteriormente negli anni a venire. Photo4/LaPresse Il contratto con la Mercedes scadrà alla fine del 2020, dunque nelle prossime due stagioni il britannico potrebbe addirittura attentare ai record di ...

Lewis Hamilton e Michael Schumacher - chi è il più forte? : Campione del mondo di Formula 1 per la quinta volta, Lewis Hamilton non può non guardare avanti, verso nuovi traguardi. Il più ambizioso è eguagliare e superare Michael Schumacher, vincitore di sette titoli iridati e considerato da tanti appassionati il più grande pilota di sempre. Appaiato il mitico Juan Manuel Fangio a quota cinque mondiali vinti, a questo punto soltanto Schumi ha fatto meglio del 33enne campione inglese in 69 anni di storia ...

F1 - Zetsche in estasi : “aver lavorato con Fangio - Schumacher e Hamilton mi rende orgoglioso” : Il presidente della Mercedes ha sottolineato di essere orgoglioso di aver potuto lavorare con Fangio, Schumacher e Hamilton nel corso della sua carriera Li ha conosciuti tutti e tre, lavorandoci fianco a fianco nel corso della sua lunga carriera. Dieter Zetsche ha avuto il privilegio di avere a che fare con Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher e Lewis Hamilton: i tre miti della Formula 1. Photo4/LaPresse Un passato Mercedes che li ...