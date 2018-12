Bologna | la Curva tuona | “pretendiamo l’addio di Di Vaio | Bigon e Fenucci”

sportfair

: Decisioni Giudice Sportivo. Inter giocherà a porte chiuse senza spettatori contro Benevento (Coppa Italia) e Sassuo… - MatteoBarzaghi : Decisioni Giudice Sportivo. Inter giocherà a porte chiuse senza spettatori contro Benevento (Coppa Italia) e Sassuo… - Nutizieri : Bologna, la curva chiede a Saputo di cacciare Fenucci, Bigon e Di Vaio - tattotatiy : RT @rep_bologna: Bologna, la curva chiede a Saputo di cacciare Fenucci, Bigon e Di Vaio [news aggiornata alle 11:10] -

(Di domenica 30 dicembre 2018), aria tesissima trae società dopo i recenti risultati, laAndrea Costa ha preso posizione contro alcuni dirigenti In casail caos regna sovrano. La situazione di classifica non è delle migliori e la società è finita nel mirino dei tifosi ancor più della gestione tecnica di Pippo Inzaghi. Labolognese ha inveito contro Die Fenucci in maniera davvero veemente, chiedendo anche in maniera dura, l’allontanamento del quadro dirigenziale. Ecco il comunicato da parte dellaAndrea Costa: “Pretendiamo l’allontanamento immediato di Marco Dida qualsiasi carica dirigenziale. Per quanto concernee Fenucci esigiamo ogni interruzione di rapporti di lavoro con il Bfc il prima possibile. Si è fatta l’ora che il patron Saputo si renda disponibile a un incontro con le parti del tifo organizzato e si prenda ...