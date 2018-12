Salvini sarebbe da scomunicare Lo dice il diritto canonico

Ultras morto - Salvini : “Chiudere stadi e vietare trasferte è la risposta sbagliata”. Ma Conte : “Sarebbe opportuna pausa” : La chiusura degli stadi e le trasferte vietate sono “la risposta sbagliata” alla violenza negli stadi. Matteo Salvini si scaglia contro la misura più usata dalla giustizia sportiva (e caldeggiata anche dal questore di Milano, Marcello Cardona) per punire gli episodi di razzismo e scontri tra Ultras. Una sanzione usata dal giudice federale anche giovedì dopo gli ululati contro il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly e gli scontri ...

Pistoia - prete attacca Salvini : “Con le sue leggi Gesù non si sarebbe salvato da Erode” : Don Paolo Tofani, prete della provincia di Pistoia, ha duramente attaccato i provvedimenti del governo in materia di immigrazione: "E' inutile fare il presepe e poi ostentare segni cristiani se poi non viviamo quello che Gesù ci ha insegnato cioè l'accoglienza, l'amore, la misericordia".Continua a leggere

Strage di Ancona - Boldrini contro Salvini : 'Un ministro serio si sarebbe precipitato lì' : Laura Boldrini contro Matteo Salvini. L'ex presidente della Camera dei Deputati ha scelto toni piuttosto decisi per esprimere il proprio dissenso nei confronti del responsabile del Viminale. L'attacco è arrivato attraverso il profilo Twitter della politica che ha inteso redarguire la scelta del capo politico della Lega per aver anteposto i suoi appuntamenti politici a quelli che sarebbero dovuti essere istituzionali, dettati dall'emergenza. ...

Strage di Ancona - Laura Boldrini : "Salvini? Un ministro serio si sarebbe precipitato là" : Matteo Salvini parla al popolo della Lega in una Piazza del Popolo gremita e Laura Boldrini lo attacca, su Twitter, per non essere andato subitamente ad Ancona , per mostrare la presenza dello Stato ...

Eugenio Scalfari : 'Se Salvini diventasse dittatore - sarebbe il delegato di Putin' : Eugenio Scalfari, fondatore del quotidiano La Repubblica, ha fatto un'analisi di attualità politica a Dimartedì (La7), dove intervistato da Giovanni Floris ieri sera, martedì 4 dicembre. Scalfari delinea il vicepremier Matteo Salvini come "razzista" e non nasconde i propri timori riguardo alla pericolosità di questo governo. Quanto al Movimento 5 Stelle, ricorda la sua ascesa populista e il mantra che Grillo ha urlato per anni nelle piazze. Per ...

Milan - Salvini contro-replica a Gattuso : “ho parlato da tifoso - con qualche cambio sarebbe finita diversamente” : Il ministro dell’Interno ha risposto a Gattuso, facendo chiarezza dopo il botta e risposta avvenuto ieri dopo Lazio-Milan Prima la stilettata di Salvini, poi la risposta piccata di Gennaro Gattuso, infastidito dall’uscita pubblica del ministro dell’Interno. finita qui, neanche per sogno, perché il leader della Lega ha voluto contro-replicare all’allenatore del Milan, provando a spiegare le proprie parole nel corso ...

Manovra - Matteo Salvini : “Procedura d’infrazione contro Italia sarebbe punitiva e ingenerosa’ : Matteo Salvini commenta il rischio che l'Italia venga sottoposta a una procedura d'infrazione, in attesa della risposta dell'Unione europea sulla Manovra. Secondo il vicepremier leghista l'avvio della procedura per deficit eccessivo "sarebbe sbagliato, punitivo e ingeneroso. Anche perché l'Ue ha applaudito le ultime 5 manovre economiche che hanno fatto male all'Italia e agli Italiani".Continua a leggere