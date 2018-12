ragusanews

: Incendio di un'Audi in via Risorgimento a Ragusa. FOTO - Ragusanews : Incendio di un'Audi in via Risorgimento a Ragusa. FOTO - peppesava : Incendio di un'Audi in via Risorgimento a Ragusa -

(Di sabato 29 dicembre 2018)- Un'è andata a fuoco poco prima della mezzanotte in via. Sul posto i vigili del fuoco. Non si conoscono i motivi del rogo, se è imputabile a un corto circuito o a un ...