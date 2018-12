Fuochi d' artificio e botti di Capodanno | divieto anche a Mesagne

BE/SO/AG : Migros rinuncia a vendita Fuochi d'artificio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Erbetti : ''Soddisfatto per il divieto ai Fuochi di artificio. Gesto di sensibilità'' : Sono certo che l'assessore alla cultura si farà carico di individuare questi meravigliosi spettacoli per poi realizzarli durante le nostre feste cittadine, prima fra tutte quella di Santa Rosa. Colgo ...

Galapagos : al bando vendita e uso di Fuochi d’artificio : Le autorità delle Galapagos hanno messo al bando la vendita e l’uso di fuochi d’artificio che non producano esclusivamente luci: “Ecosistemi delicati quali quelli delle isole Galapagos subiscono effetti negativi per l’uso di fuochi d’artificio, e questo vale in particolare per la fauna, unica, delle isole, soggetta a statuto di protezione speciale da parte del governo ecuadoregno“, si è spiegato in un ...

Tra Fuochi d'artificio e concerti in piazza con The Kolors e Matia Bazar ecco il Capodanno in Riviera : Fra concerti, spettacoli e animazione l'offerta dei Comuni della Riviera dei Fiori per il weekend dell'ultimo dell'anno e la notte di San Silvestro accontenterà grandi e piccini. Dalla magia della ...

Galapagos - vietati i Fuochi d'artificio : 6.13 Il governo dell'arcipelago delle Galapagos ha approvato un provvedimento che proibisce d'ora in poi i fuochi pirotecnici usati per l'arrivo del nuovo anno. Lo ha annunciato su Twitter la presidentessa del Consiglio, Tapia Nunez. Si tratta, ha sottolineato la presidentessa, di "un regalo per l'Ecuador e per il mondo nella prospettiva di una migliore conservazione del patrimonio faunistico". Le Galapagos posseggono specie animali uniche e ...

Viterbo : No ai Fuochi d'artificio esplodenti e ai petardi : Sono certo che l'assessore alla cultura si farà carico di individuare questi meravigliosi spettacoli per poi realizzarli durante le nostre feste cittadine, prima fra tutte quella di Santa Rosa. Colgo ...

Pistola e proiettili ritrovati tra i Fuochi d'artificio al Rione Traiano : Nell'ambito delle operazioni mirate al contrasto della vendita abusiva di fuochi d'artificio, disposte su tutto il territorio cittadino dal comandante della polizia municipale di Napoli generale Ciro ...

Capodanno a Saturnia - per San Silvestro festa in piazza - Fuochi d'artificio e terme libere : È tutto pronto per la festa di Capodanno 2019 a Saturnia, in provincia di Grosseto! Anche quest'anno il programma dell'ultimo dell'anno nella famosa località maremmana prevede ricchi sapori, buona musica, spettacolo pirotecnico, l'accensione della Focarazza e la possibilità di accedere alla zona termale gratuita delle Cascate del Mulino. Dalla visione della locandina diramata dagli organizzatori si evince chiaramente che i festeggiamenti per ...

Fuochi artificio sotto case - sequestrati : ANSA, - TORINO, 27 DIC - Tonnellate di Fuochi d'artificio accatastati in depositi illegali, sotto condomini abitati, uno dei quali con le uscite di sicurezza bloccate da catene e lucchetti. Otto ...

Milano - per Capodanno è vietato usare lo spray al peperoncino ed i Fuochi d'artificio : La città di Milano sta prendendo alcune precauzioni per il ' Capodanno 2019 '. Infatti, per il 31 dicembre, nel capoluogo lombardo è assolutamente vietato usare i fuochi d'artificio , le bottiglie di ...

Napoli - in arrivo l'ordinanza anti-botti e Fuochi d’artificio : Con l'arrivo delle feste natalizie, e in particolar modo con l'arrivo del Capodanno, l'allerta è un po' ovunque, ma specie nella città di Napoli, si fa sempre più alta per il pericolo derivante dai botti e dai fuochi d'artificio che spesso vengono utilizzati in maniera poco sicura e che, puntualmente, ogni anno causano feriti e in alcuni casi addirittura vittime. Proprio per questa ragione, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, è ...

Trapani - banditi i Fuochi d'artificio a capodanno : Il comune di Trapani ha indetto il divieto, tra sabato 29 dicembre e mercoledì 2 gennaio, di utilizzare , al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti, ogni tipo di fuoco d'artificio in luogo pubblico e anche in luogo privato in caso di possibili ricadute su luoghi pubblici o su luoghi privati altrui. ...

Napoli - in arrivo l'ordinanza anti-botti e Fuochi d'artificio : Tecnici del Comune di Napoli al lavoro per preparare la tradizionale ordinanza contro i botti nelle zone di festa per la notte di San Silvestro. Il testo ufficiale sarà pubblicato dopo Natale, e per ...