Ferrero | gol annullato? Var non è calcio

Sampdoria - Ferrero show : 'se vinciamo contro la Juventus mi taglio i capelli come Nainggolan' : Lo ha detto il presidente della Sampdoria , Massimo Ferrero , a Rai Radio 1 Sport, in merito alla decisione di non fermare il campionato dopo la morte del tifoso dell' Inter . Poi passando alla sfida ...

