Equitazione | il calendario del 2019 | date | programma e tutti gli eventi A Goteborg le

(Di domenica 30 dicembre 2018) In attesa di conoscere la stesura degli appuntamenti della stagione-2020, saranno ancora molti gli appuntamenti che attendono l'europea nella prima parte dell'anno solare che sta per iniziare. Saranno ancora quattro le gare di World Cup per quanto riguarda il salto ostacoli e tre per il dressage, prima delle finali, previste ad inizio aprile, a, in Svezia.FEI Jumping World Cup 10-13 gennaio Basilea (Svizzera) 17-20 gennaio Lipsia (Germania) 24-27 gennaio Amsterdam (Olanda) 7-19 febbraio Bordeaux (Francia) 3-7 aprile Finali(Svezia)FEI Dressage World Cup 24-27 gennaio Amsterdam (Olanda) 14-17 febbraio Neumunster (Germania) 14-17 marzo 's-Hertogenbosch (Olanda) 3-7 aprile Finali(Svezia)