Carlo Cracco | il menù del cenone di Capodanno Bufera sul prezzo | bevande escluse | | al

Hell's Kitchen - è Nicola a trionfare su Sky Uno nelle cucine infernali di Carlo Cracco : Nicola Pepe trionfa nella finale della quinta edizione di Hell’s Kitchen Italia, in onda ieri sera su Sky Uno (e che è possibile rivedere – come tutte le puntate del programma – su Sky On Demand e su NOW TV). A Hell’s Kitchen per mettere alla prova se stesso, grazie alla vittoria nella gara fra cuochi...

Hell’s Kitchen - Carlo Cracco contro concorrente : ”Piangi? Non sei una femmina” : Due brigate contrapposte, una sfida infuocata in un vero ristorante, un unico vincitore. Il 6 novembre hanno riaperto, sotto il giudizio inflessibile di chef Carlo Cracco, le cucine di Hell’s Kitchen Italia, il cooking show più longevo al mondo e più spietato della televisione in onda ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno e su Sky On Demand. Tra gli ospiti della nuova stagione che interverranno nelle varie puntate anche: Antonino Cannavacciuolo, La ...

Hell’s Kitchen Italia - Carlo Cracco al concorrente : “Ma cosa fai piangi? Sembri un barboncino - sei un uomo cazzo”. E arrivano le accuse : “Maschilista” : Ai tempi dei social basta una frase per creare una polemica. Ne sa qualcosa Carlo Cracco finito nel mirino dopo un episodio trasmesso nella quinta puntata di Hell’s Kitchen Italia, programma culinario in onda su SkyUno. Lo chef stellato assaggia un piatto preparato dal lodigiano Rudy, sguardo fisso poi il giudizio: “Il tuo piatto era buonissimo.” Il concorrente si libera dalla tensione e piange, con una reazione sorpresa ...

Debutta a sorpresa Hell’s Kitchen Italia 2018 : Carlo Cracco e Luchino pronti per la prima puntata del 6 novembre : Purtroppo il pubblico deve fare a meno di Carlo Cracco in Masterchef ma non in Hell's Kitchen 2018 che Debutta questa sera, quasi a sorpresa, su Sky Uno. Lo chef stellato torna in tv per prendere le redini di quella che è la quinta stagione del suo cooking show sui generis che andrà in onda al martedì, a partire dalle 21.15 con la stessa formula di sempre. In gara ci saranno due Brigate, la Rossa e la Blu, per un totale di 14 chef che si ...

Carlo Cracco torna giudice su Sky Uno in Hell's Kitchen Italia : Due brigate contrapposte, una sfida infuocata in un vero ristorante, un unico vincitore. Riaprono, sotto il giudizio inflessibile di Chef Carlo Cracco, le cucine di HELL’S Kitchen Italia, il cooking show più longevo al mondo e più spietato della televisione, da martedì 6 novembre alle 21.15 su Sky Uno e su Sky On Demand. La quinta stagione dell’adrenalinica gara fra cuochi professionisti, prodotta da...