repubblica

: Startup, industria 4.0, blockchain: cosa c'è nel pacchetto 'digitale' della Manovra - rep_economia : Startup, industria 4.0, blockchain: cosa c'è nel pacchetto 'digitale' della Manovra - repubblica : Startup, industria 4.0, blockchain: cosa c'è nel pacchetto 'digitale' della Manovra [news aggiornata alle 08:57] -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Nuovi e più mirati incentivi fiscali alle aziende che investono in innovazione. Numerose misure per sostenere lo sviluppo di un vero mercatoe venture capital in Italia. Fondi su un pugno di ...