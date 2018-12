Solo e a piedi E Colin attraversò l' Antartide

Colin O'Brady - il primo uomo ad attraversare l'Antartide a piedi da Solo : Il 33enne americano Colin O'Brady ha completato il 26 dicembre, dopo 54 giorni, l'attraversamento in solitaria del continente antartico. O'Brady , nativo di Portland, nell'Oregon, è diventato il primo essere umano a compiere l'impresa considerata da molti impossibile: un trekking – O'Brady l'ha chiamata Ultramaratona antartica - di 1500 chilometri attraverso la piattaforma polare ghiacciata. Per l'ultima fatica, un tratto conclusivo di 128 ...

Città di Valmontone (calcio) - Solo vittorie per l’agonistica. Consalvi : «Felici - ma piedi a terra» : Roma – Un week-end da paura. In prossimità della festa di Halloween, il settore agonistico del calcio del Città di Valmontone è stato autore di un incredibile filotto: sei vittorie su sei per le squadre impegnate nei vari campionati, un fine settimana davvero memorabile. «E’ stata sicuramente una buona settimana – dice il responsabile del settore agonistico Giuseppe Consalvi – Ma dobbiamo restare coi piedi per terra, continuando a lavorare ...