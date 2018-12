Sci | a Vlhova il gigante di Semmering

Sci - gigante Semmering : la Brignone è solo sesta. Stecca la Shiffrin - vince la Vlhova : solo sesto posto per Federica Brignone nel gigante femminile di Semmering di Coppa del mondo. L'azzurra ha disputato due buone manche, ma non è riuscita a incidere e si è dovuta accontentare di ...

Coppa del mondo di Sci - Brigone terza nel gigante di Sommering. Vince Vlhova : Alla fine la buona notizia è che in testa alla classifica di specialità c'è ancora lei. Sulle nevi austriache di Sommering, però, questa volta Federica Brignone non riesce a incantare come suo solito ...

Gigante Semmering : ha vinto Petra Vlhova - Brignone al sesto posto! - CdM Sci - : Diretta Gigante Semmering streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci femminile: favorite e azzurre , oggi 28 dicembre, .

Sci alpino - Gigante Semmering 2018 : la prima volta di Petra Vlhova. Brignone sesta - ma mantiene il pettorale rosso : La miglior Petra Vlhova di sempre in Gigante. prima vittoria nella specialità per la slovacca (quinta della carriera in Coppa del Mondo), che trionfa nella gara di Semmering. Davvero eccezionale la prestazione della nativa di Liptovský Mikuláš che si è presentata in Austria con un nuovo sci, più lungo rispetto a quello usato in precedenza, e che le ha permesso di fare la differenza in una seconda manche molto insidiosa. Una netta vittoria ...

Sci Alpino – Gigante di Semmering : trionfa Vlhova - Brignone sesta classificata : Mikaela Shiffrin, dopo un’ottima prima manche chiusa in testa, si è fatta sorpassare chiudendo quinta nel Gigante di Semmering Petra Vlhova ottiene il primo trionfo stagionale, il primo in carriera in Gigante. La slovacca si aggiudica la gara di Semmering davanti a Viktoria Rebensburg e a Tessa Worley, solo quinta Mikaela Shiffrin che era al comando dopo la prima manche, il sesto posto basta a Federica Brignone per conservare il ...

Sci alpino - Slalom Courchevel 2018 : Mikaela Shiffrin guida la prima manche di un soffio su Vlhova. Bene Chiara Costazza : Ormai non si può certo definire una sorpresa, ma Mikaela Shiffrin chiude al comando anche la prima manche dello speciale di Courchevel, Francia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Dopo la fitta nevicata di ieri, le condizioni sono risultate decisamente migliori, con un pallido sole che bacia la pista della Savoia, e rende la visibilità assolutamente perfetta. Davanti a tutte, come detto, troviamo la dominatrice della stagione ...

LIVE Sci alpino - Slalom Courchevel 2018 in DIRETTA : Shiffrin al comando con solo 4 centesimi di vantaggio su Vlhova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom di Courchevel, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia della doppietta sulle nevi francesi, dopo aver vinto ieri in gigante. Per la nativa di Vail ci sarebbe poi da raggiungere l’ambito traguardo dei 50 successi in carriera. Shiffrin nettamente favorita ...

Sci alpino - vince sempre Mikaela Shiffrin! Battuta in finale Petra Vlhova nello slalom parallelo di St. Moritz. E’ fuga nella generale : Mikaela Shiffrin è sempre più “cannibale” e vince anche lo slalom parallelo di Sankt Moritz valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, il suo quinto trionfo in questa specialità, e diventa il successo numero 48 della sua incredibile carriera. La statunitense non smette di scrivere nuove pagine di storia dello sci a suon di vittorie e record, e in questa occasione conquista il successo in finale sulla slovacca Petra ...