Australia | ondata di caldo record e rischio incendi | picco di 49 | 3°C a Marble Bar

Ondata di caldo a Natale in Australia : picchi di oltre 40°C : Giorni di Natale con caldo e afa record in Australia: le temperature – riporta la CNN – sono al di sopra di 24°C in molte aree del Paese con picchi, in alcune zone, sopra i 40 °C. L’Australian Bureau of Meteorology ha diramato l’allarme per possibili incendi in molte località del Paese. L'articolo Ondata di caldo a Natale in Australia: picchi di oltre 40°C sembra essere il primo su Meteo Web.