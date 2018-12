Winebel trasforma la bottiglia di vino un un’esperienza multimediale e multilingue

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Si chiamal’applicazione dedicata al, che punta a rafforzare questo mercato tramite una più efficace comunicazione tra consumatore e produttore. Basta inquadrare l’etichetta con la fotocamera dello smartphone per vederla prendere vita, e accedere a molte più informazioni di quelle riportate come semplici parole stampate., presentata ufficialmente al forum Wine2Wine alla fine di novembre 2018, tecnicamente è un’applicazione di realtà aumentata. Quel tipo di applicazioni che permettono di inquadrare il mondo reale con la fotocamera dello smartphone, e di arricchire l’immagine con informazioni prese da Internet.Nel caso specifico,è progettata per interagire con l’etichetta del, che dovrà essere progettata di conseguenza. In caso di etichetta compatibile, il consumatore potrà scoprire più cose sulche sta ...