Serious Sam Collection potrebbe arrivare su PS4 ed Xbox One

eurogamer

: Serious Sam Collection è in arrivo su PS4 e Xbox One - IGNitalia : Serious Sam Collection è in arrivo su PS4 e Xbox One - iCrewPlay : Serious Sam Collection è stato classificato per PlayStation 4 e Xbox One - Giochi_1 : L'ESRB rivela l'arrivo di Serious Sam Collection sulle nuove console -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) L'Entertainment Software Rating Board americano (ESRB) ha recentemente classificatoSamperOne e PS4. Anche se il rilascio sulle nuove console sembra essere imminente, consigliamo di prendere la notizia con le dovute cautele in quanto Croteam non ha ancora commentato la cosa.Come riporta Gematsu, laSamè stata pubblicata su PS3 ed360 e contieneSam HD: The First Encounter,Sam HD: The Second Encounter,Sam 3: BFE e per finireSam: Double D XXL. Di seguito trovate la descrizione ESRB:"Questa è un pacchetto di FPS in cui il giocatore affronta alieni e mostri in frenetici combattimenti. I giocatori usano pistole, mitragliatrici, fucili a pompa e martelli per eliminare le creature, il tutto condito da una moltitudine di effetti sanguinolenti. I giocatori possono anche strappare organi vitali ai nemici ...