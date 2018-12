Serie A | Inter | due gare a porte chiuse Due giornate a Koulibaly e Insigne

Figc - Gabriele Gravina : "Serie A - sabato si gioca". La strana decisione dopo il morto a Inter-Napoli : Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha dato l'annuncio: "sabato in Serie A si gioca". Nessuno stop al campionato dopo gli episodi di violenza e razzismo in occasione di Inter-Napoli, dove è morto anche un tifoso di Varese. "Ho sentito i due vicepresidenti Sibilia e Miccichè, soprattutto il s

Serie A - il Questore di Milano vuole chiudere la curva dell'Inter : Un pugno di ferro che servirà per impartire un esempio, dare il messaggio che nel mondo e nel calcio non c'è più spazio per facinorosi e razzisti. Getty Images Serie A, le parole del Questore: "...

Inter-Napoli - gli scontri fuori dallo stadio prima della partita : le due tifoSerie si affrontano con bastoni e lacrimogeni : prima della partita tra Inter e Napoli (finita 1 a 0 per i nerazzurri) ci sono stati scontri tra le due tifoserie in una traversa di via Novara, poco distante dallo stadio San Siro. Nel video, girato da alcune persone all’interno di un’auto, si vedono i due gruppi fronteggiarsi con bastoni e lacrimogeni. Nei tafferugli, quattro persone sono state accoltellate e una è morta investita da un van. Video Facebook L'articolo Inter-Napoli, ...

Gol Serie A calcio - VIDEO e highlights della 18a giornata (26 dicembre) : pari della Juventus - l’Inter batte il Napoli. Stop Milan : Nella 18ma giornata della Serie A di calcio la Juventus incappa nel secondo pareggio stagionale in casa dell’Atalanta, il primo in trasferta, ma guadagna comunque terreno sul Napoli, battuto dall’Inter per 1-0 in una sfida che potrebbe riaprire il discorso secondo posto. Bene nella corsa alla Champions Lazio e Samp, mentre perde due punti il Milan, bloccato dal Frosinone. I VIDEO della 18MA giornata della Serie A DI ...

Biglietti Inter-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...

Calcio - Serie A : il primo Boxing Day di sempre termina con un Inter-Napoli di fuoco. Decide Lautaro Martinez al 91° : Un Inter-Napoli infuocato chiude il primo Boxing Day della Serie A italiana di sempre, rappresentato dalla 18° giornata. Vincono i nerazzurri all’ultimo respiro con una rete al 91° minuto di Lautaro Martinez che fa esplodere San Siro: tanto rammarico in casa Napoli, soprattutto per la tripla occasione mancata pochissimi minuti prima con Handanovic e Asamoah (quest’ultimo sulla linea) che salvano il risultato. Non mancano le polemiche, dovute ...

Serie A Inter-Napoli 1-0 - il tabellino : MILANO - L' Inter batte il Napoli 1-0 . Ci pensa Lautaro Martinez a regalare la vittoria ai nerazzurri al 91'. I partenopei chiudono in 9 per le espulsioni di Koulibaly e Insigne . Inter-Napoli 1-0: ...

Serie A - 18° turno : Inter-Napoli 1-0 : 22.32 Il Napoli non coglie l'attimo fuggente (il pari Juve a Bergamo) e cade nel recupero al Meazza:fa festa l'Inter (1-0) Fischio d'inizio e Icardi ci prova incredibilmente da centrocampo: traversa. Handanovic neutralizza il destro a giro di Insigne.Prima del riposo (43') Koulibaly sulla linea nega la rete a Icardi. Ripresa.Handanovic si oppone a Callejon, al 69' decisivo anticipo di Koulibaly (espulso all'80', applauso all' arbitro) su ...

Pagelle Inter-Napoli 1-0 - Serie A : Martinez la decide al 91'! Nerazzurri in cielo - Icardi e Koulibaly al top : Inter e Napoli hanno pareggiato per 0-0 nel posticipo della 18^ giornata di Serie Pagelle INTER: HANDANOVIC: 6. Il Napoli costruisce gioco ma non impensierisce concretamente il portiere nerazzurro che fa buona guardia e guida positivamente la propria retroguardia. ASAMOAH: 7. Clamoroso salvataggio sulla riga al 90′ sul tiro diSoffre un po’ sulla fascia contro Callejon ma quando decide di cambiare ritmo si rende pericoloso alimentando ...

Serie A : Inter Napoli : "Stimolante averlo di fronte, perché lui è veramente - se non il più bravo - uno dei più bravi a livello mondiale - ammette, a Sky Sport, il tecnico dei nerazzurri -. A livello italiano di sicuro. ...

LIVE Inter-Napoli in DIRETTA : Serie A calcio in tempo reale : Posticipo di lusso quello della 18ma giornata di Serie A: sul terreno dello Stadio San Siro di Milano si affronteranno Inter e Napoli, rispettivamente terza e seconda in classifica. Ghiotta occasione per i partenopei di accorciare sulla Juve, che ha pareggiato quest’oggi a Bergamo contro l’Atalanta per 2-2. I nerazzurri giocheranno, invece, per allungare sui cugini rossoneri del Milan, fermati sullo 0-0 dal nuovo Frosinone di Baroni, ...

Serie A - dove vedere Inter-Napoli in Tv e in streaming : Il primo "Boxing Day" nella storia della Serie A si chiude con il big match di San Siro tra Inter e Napoli L'articolo Serie A, dove vedere Inter-Napoli in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Napoli : quote. Icardi e Hamsik - i due capitani a confronto - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Inter Napoli: punizione discipinare per Nainggolan che salterà la partita, Ancelotti ha ancora qualche dubbio da risolvere.