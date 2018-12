Scrivere con i grandi

Caos manovra : è da riScrivere. E Conte se la dà a gambe : È la loro Caporetto politica, il fallimento politico di questo governo'. Il Partito democratico occupa l'emiciclo al termine della seduta 'contro il comportamento scandaloso del governo nei confronti ...

Manovra - Berlusconi : "Lega e 5 Stelle se la fanno Scrivere da Bruxelles" : 'Questi signori dei Cinque Stelle non sanno nemmeno cosa sia la vera democrazia'. A dirlo è stato Silvio Berlusconi durante lo scambio di auguri con i senatori di Forza Italia a Palazzo Madama. Il Cav ...

FINANZA/ Lega-M5s - all'Italia conviene riScrivere il contratto : Lega e M5s avrebbero bisogno di rivedere le proprie priorità per non perdere voti e per far sì che non ci sia un forte rallentamento del Pil

Irama : «Ho poco tempo per Scrivere nuovi brani ma i miei impegni sono fonte di storie da raccontare» : Continua senza sosta il successo di Irama, il giovane cantautore che, dopo l’annuncio dell’incredibile live al Mediolanum Forum di Milano previsto per venerdì 25 aprile 2019, aggiunge un nuovo appuntamento in Svizzera al suo “#giovanipersempre Tour”, che arriverà al Palazzo dei Congressi di Lugano martedì 2 aprile 2019. Nel frattempo, la tappa di Brescia di mercoledì 20 marzo 2019 al Gran Teatro Morato è sold out. Il 19 ottobre è uscito Giovani, ...

Moto2 - Pablo Nieto : 'Con Marini pronti a Scrivere una nuova bella storia' : ... ancora con le immagini di Pecco Campione del Mondo ma con un futuro da costruire e far risplendere".

Come Scrivere con font diversi su Instagram : Per rendere il proprio profilo Instagram più interessante e diverso dalla maggior parte è necessario munirsi di qualcosa che non tutti possono usare o che non tutti riuscirebbero ad utilizzare. Instagram mette a disposizione dei leggi di più...

La metamorfosi di Savona. L'attacco contro i sovranismi e la manovra che 'è da riScrivere' : In questi giorni si è parlato molto della metamorfosi di Giovanni Tria, il ministro dell'economia che da convinto europeista ha mostrato, in più di una occasione, un atteggiamento che è stato definito addirittura sovranista, in linea ai diktat dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo ...

Scrivere con la voce : il tutorial parla lucerino : 'Mi sono avvicinata a questo mondo, a me completamente ignoto, alcuni anni fa - spiega la Sabatini a Luceraweb - a causa di alcune difficoltà scolastiche di mio figlio minore Andrea che, nonostante ...

Un futuro ancora da Scrivere - Ocon rivela : “non mi interessano altre categorie - voglio correre in F1” : Il pilota francese ha sottolineato di non avere nessuna intenzione di abbandonare la Formula 1 Il futuro di Esteban Ocon resta appeso ad un filo, il francese è ancora a caccia di un sedile per la prossima stagione ma le opzioni cominciano a scarseggiare. Photo4 / LaPresse L’unica carta da giocare resta la Williams, al momento l’unico team in grado di poter ingaggiare il driver transalpino, che lascerà la Force India al termine ...

Il treno 'contromano' e il pendolare arrabbiato : una cassetta degli attrezzi per Scrivere di treni : ... in un incontro che si propone come una "cassetta degli attrezzi" per i giornalisti che si occupano di trasporti, di cronaca, ma anche di economia. Il panel nella sala F di Camera di Commercio, ...

Paolo Becchi : Sergio Mattarella non può Scrivere al premier Giuseppe Conte : 95 della Costituzione chiarisce che è il Presidente del Consiglio a dirigere la politica generale del governo, assumendosene la responsabilità, tant' è che su quell' indirizzo politico chiede la ...