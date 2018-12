L' Inter prende le distanze dalla Curva | ' Chi non comprende la nostra storia non ci

Cori razzisti Inter-Napoli - il club prende le distanze dalla curva : “No a discriminazione” : Cori razzisti INTER NAPOLI, L’INTER prende POSIZIONE- Non si è fatta attendere la presa di posizione dell’Inter a seguito degli incresciosi fatti di ieri sera, prima e durante Inter-Napoli. Gli scontri fuori dallo stadio qualche minuto prima del fischio iniziale, i Cori discriminatori e razzisti nei confronti del Napoli e di Koulibaly, espulso poi da […] L'articolo Cori razzisti Inter-Napoli, il club prende le distanze dalla ...

Inter-Napoli - sorprendente calcio d’inizio di Icardi : l’argentino centra la traversa direttamente da centrocampo [VIDEO] : L’attaccante argentino tira di prima intenzione direttamente da calcio d’inizio, cogliendo la traversa Un calcio d’inizio come se ne vedono pochi, una pazzia di Mauro Icardi che nessuno si sarebbe mai aspettato. L’attaccante argentino infatti calcia direttamente in porta da calcio d’inizio, cogliendo una clamorosa traversa da centrocampo. Alex Meret controlla la traiettoria, facendosi aiutare però dalla sua ...

Inter-Napoli live dalle 20.30 Ancelotti sorprende : Allan in difesa! : Il big match della 18esima giornata di campionato va in scena a San Siro nella sera di Santo Stefano, e vede di fronte l'Inter, ancora scossa dalla sospensione disciplinare di Nainggolan e dal...

Caccia alle balene - il Giappone dice addio alla Commissione Internazionale e riprende le catture a scopo commerciale : Il Giappone uscirà dall’International Whaling Commission (ICW), la Commissione internazionale per la Caccia alle balene, con l’obiettivo di riprendere la Caccia per scopi commerciali a luglio 2019. Una decisione annunciata nel corso di una conferenza dal capo di gabinetto Yoshihide Suga ma nell’aria da tempo. D’altronde già a settembre scorso il Giappone aveva proposto di revocare il divieto nel corso del vertice annuale dell’Iwc in Brasile. La ...

Spalletti prende le distanze sul caso Nainggolan : “l’Inter di Zhang ha preso il provvedimento…” : Si avvicina sempre di più la giornata valida per il campionato di Serie A, nel big match di fronte Inter e Napoli, ecco la presentazione di Luciano Spalletti che parla anche del caso Nainggolan: “mi spiace non averlo perché è un giocatore fortissimo, ma le regole in una squadra sono importanti come il pallone. Non è fuori rosa, solo fuori da questa partita. Poi si allena e tornerà a far parte del gruppo. A volte si cerca il ...

Inter-Napoli affidata a Mazzoleni - la reazione di De Laurentiis è sorprendente : “con noi è sempre stato…” : Il presidente del Napoli non ha mandato già la designazione di Mazzoleni per il match tra Inter e Napoli La designazione di Inter-Napoli rischia di far andare storto a De Laurentiis il cenone della vigilia di Natale, considerando la reazione del presidente degli azzurri alla notizia che sarà Paolo Silvio Mazzoleni a dirigere la gara di San Siro. Marco Rosi/LaPresse Parole sorprendenti quelle del numero uno del club campano, che non ha ...

Calciomercato Inter - Nainggolan sospeso : riprende quota l’ipotesi Cina : Calciomercato Inter – L’Inter che ha deciso di escludere dall’attività agonista di Radja Nainggolan per un non ben specificato motivo è senza dubbio la notizia del giorno in casa nerazzurra. Un vero e proprio caso, dovuto, secondo quanto riportato da Sky Sport, a dei numerosi ritardi alle sedute di allenamento ad Appiano Gentile. Un ultimo […] L'articolo Calciomercato Inter, Nainggolan sospeso: riprende quota ...

Chievo-Inter - Spalletti : “Ci siamo fermati e fatti sorprendere” : Chievo-Inter, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato del pareggio contro il Chievo: “È successo quello che è successo nelle ultime partite contro il Chievo, usano benissimo i due attaccanti sulle palle buttate dritto per dritto sui ribaltamenti, noi ci siamo fatti sorprendere, ci siamo […] L'articolo Chievo-Inter, Spalletti: “Ci siamo fermati ...

C'è l'Inter - che guerra Chievo - elmo e corazza per prendersi il sogno : Sempre più in alto, sempre in salita, seguendo il movimento di un'asticella che viaggia in impennata perenne. Duro, anzi durissimo, è il cammino del Chievo, costretto ad accelerare, obbligato ad ...

Nuoto - prende forma la ISL : un nuovo circuito di gare Internazionali lancia il guanto di sfida alla FINA : Dalle parole ai fatti. Il magnate ucraino Konstantin Grigorishin, che aveva caldeggiato l’idea di sostenere un circuito di gare di Nuoto totalmente esterno alla Federazione Internazionale (FINA), sta prendendo forma. Dopo l’incontro a Londra che ha visto tanti esponenti dell’élite natatoria mondiale coinvolti, il lancio della ISL (International Swim League) è avviato e gode del pieno sostegno degli atleti. Attraverso questa ...

Manovra - Conte Interrotto più volte dalle proteste del Pd. E Casellati riprende Bellanova : “Stia zitta” : Prima il microfono che non funziona, poi il Pd che rumoreggia dagli spalti. L’inizio dell’informativa del presidente Giuseppe Conte, dopo l’intesa raggiunta con la Commissione Ue e il passo indietro sul rapporto deficit/Pil, non inizia nel migliore dei modi. In particolare, dai banchi dem non mancano le Contestazioni. Con la renziana Teresa Bellanova tra le più polemiche. Tanto da essere richiamata pure dalla Casellati con toni ...

Il Milan sorprende tutti : chiesto Gabigol all'Inter (RUMORS) : Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol, è pronto a tornare in Italia dopo i dodici mesi in prestito al Santos in cui si è rigenerato vincendo la classifica capocannonieri nel campionato brasiliano con diciannove reti. Un rendimento che permetterà all'Inter di poterlo cedere a titolo definitivo grazie al fatto che il suo cartellino si è rivalutato dopo un anno e mezzo in cui il giocatore non è riuscito ad affermarsi in Europa. Prima con la ...

Inter - Marotta prende in mano il mercato : “rinnovo Icardi? Ho letto il tweet di Wanda…” : L’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato del rinnovo di contratto di Mauro Icardi “Icardi è il nostro capitano, un ottimo giocatore e a lui va il massimo del rispetto. Ho letto il tweet di Wanda Nara, ma sono appena arrivato“. L’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta, si esprime così sul rinnovo di contratto del capitano ...

Rivoluzione nel mondo delle moto? Pierer sorprendente : “KTM Interessata ad acquistare il marchio Ducati” : Stefan Pierer e la sorprendente idea di Ktm di acquistare il marchio Ducati: le parole del CEO del brand austriaco Rivoluzione in arrivo nel mondo delle moto? KTM ha chiuso il suo 2018 con un bilancio più che positivo, ma sembra che il suo principale investitore, il gruppo indiano Bajaj Auto, non abbia intenzione di accontentarsi, anzi, voglia puntare sempre più in alto e diventare il terzo produttore mondiale di ...