Giudice: Inter, due gare a porte chiuse

Due partite a,più una terza con l'ingresso vietato ai soli tifosi della curva:è questa la sanzione per l'decisa dalsportivo,Gerardo Mastrandea, per i "cori di matrice razziale e territoriale mercoledì nella gara disputata a San Siro contro il Napoli". Nel mirino in particolare il giocatore del Napoli, Kalidou Koulibaly.(Di giovedì 27 dicembre 2018)