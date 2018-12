vanityfair

: Con #LaFestadiRoma 2019 dalle 21 del 31 dicembre fino alla sera del #1Gennaio, la Città Eterna si trasforma in un p… - Roma : Con #LaFestadiRoma 2019 dalle 21 del 31 dicembre fino alla sera del #1Gennaio, la Città Eterna si trasforma in un p… - TravellerItalia : Capodanno in città 2019: 10 idee last minute e divertenti - Glinformati : Capodanno in città 2019: 10 idee last minute e divertenti - GLI INFORMATI - -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) A Roma spettacoli, installazioni, musicaA Rimini al Teatro Galli e poi in piazzaA Palermo la bellezza e la musica di Goran BregovicA Venezia classica in costume e grandi mostreA Matera mostra di Dalì e musicaMusica, feste, arte a MilanoFuochi d'artificio sulla Torre a PerugiaA Napoli arte per adulti e bambiniA Genova tra i Rolli e la musica dei poetiMusica a FirenzePer chi non è andato in montagna, su una spiaggia tropicale, o magari è fuggito in due in hotel romantico, restare inpuò dare delle grandi soddisfazioni. Per farvi un’idea basta sfogliare la gallery sopra, con gli appuntamenti ed eventi più interessanti di dieci grandiitaliane per iniziare con il piede giusto ilIn ciascuna ci sarà il tradizionale concerto del veglione in piazza, con alcuni particolarmente attesi come quello con Francesco Gabbani a Milano o Vinicio Capossela a Roma, ma ...