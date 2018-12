Napoli | Zielinski | ' Inter molto forte davanti | noi'

Gazzetta : Cagliari-Napoli - Maksimovic c’è; Malcuit e Zielinski dall’inizio? : Dubbi di formazione Cagliari-Napoli apre il tour de force natalizio, quattro gare in quindici giorni (Spal, Inter e Bologna fino a fine anno) per ripartire dopo il flop di Liverpool. Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Ancelotti ha ricevuto buone notizie dall’infermeria. Maksimovic ha recuperato, così sostituirà Albiol al centro della difesa. Lo spagnolo, così come Insigne e Mertens, è tornato affaticato ...

Napoli-Zielinski - il futuro è ricco di ombre : “non so se rinnoverò” : Piotr Zielinski incerto in merito al proprio futuro a Napoli, il calciatore potrebbe dire addio nella prossima estate “Sto bene a Napoli ma non so se rinnoverò…“. Piotr Zielinski spaventa i tifosi del Napoli con queste esternazioni a caldo dopo la sconfitta in casa del Liverpool. Il centrocampista polacco, dopo un buon inizio di campionato, è un po’uscito dalle grazie di Ancelotti che nelle gare importanti gli ...

Napoli-Frosinone 4-0 : gol di Zielinski - Ounas e Milik - 2 - . La Juve torna a +8 : Tutto facile per il Napoli, che doma il Frosinone grazie a un comodo 4-0 e risponde al successo della Juve di ieri sera nel derby d'Italia con l'Inter. Ancelotti fa largo uso del turnover, in vista ...

Napoli-Frosinone 4-0 : Zielinski - Ounas e due volte Milik : Napoli-Frosinone 4-0, due gol per tempo: Zielinski e Ounas nei primi 45′, due volte Milik nella ripresa. Esordi per Primo tempo Pronti via, Napoli in vantaggio con Zielinski. Sono passati sette minuti, e Piotr ha già cancellato il fantasma di Napoli-Chievo, dello 0-0. È un gol che anestetizza la partita, perché anestetizza il Napoli. La squadra di Ancelotti è come se si fosse seduta, il Frosinone fa poco e sbaglia altrettanto, Meret non ...

Napoli-Frosinone 2-0 - primo tempo : Zielinski e perla di Ounas : Vantaggio immediato È una partita del cuore, Ancelotti lancia Meret e sceglie di inserire Ghoulam fin dal primo minuto. Sul San Paolo aleggia il fantasma di Napoli-Chievo, ma c’è subito un Ghostbusters: Zielinski defilato sulla sinistra, sinistro in diagonale al termine di azione d’angolo. Tiro perfetto al settimo minuto, cancellato lo 0-0. La rete addormenta un po’ il Napoli e la partita, possesso orizzontale e poche occasioni ...

Napoli - Zielinski : “Frosinone insidioso - servirà atteggiamento giusto” : Intervistato sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato del prossimo match contro il Frosinone: “Contro l’Atalanta era fondamentale vincere, sono contento che abbia segnato Milik che aveva bisogno di trovare il gol. La partita contro il Frosinone è insidiosa, ma abbiamo già sbagliato contro il Chievo: loro staranno tutti […] L'articolo Napoli, Zielinski: “Frosinone insidioso, ...

Napoli - Zielinski : "Scudetto? Noi non molliamo - possiamo accorciare sulla Juve" : Gli otto punti di distacco dalla Juve non spaventano Zielinski , che spiega al meglio il pensiero comune della squadra: "Lo scudetto? Noi non molliamo niente - dice a Radio Kiss Kiss -. Dobbiamo ...

