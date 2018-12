EMUI 9 su Huawei P20 Pro in Italia | CLT-L09 9 0 0 163 a Santo Stefano

Proprio per tutti EMUI 9 su Huawei P20 - Mate 10 e Honor 10 : procedura aggiornamento via HiCare (video guida) : Più EMUI 9 per tutti, verrebbe da dire. Nonostante la gran distribuzione dell'interfaccia Huawei e Honor insieme al sistema operativo Android 9 Pie su dispositivi del calibro del Huawei P20, Mate 10, Honor 10 e non solo, c'è ancora chi lamenta di non essere stato raggiunto dalla notifica via OTA dell'update. Un gran peccato per chi, Proprio in questi gironi di festa e di maggiore relax, avrebbe preferito dedicarsi alle novità del pacchetto ...

A Natale con ben 9 smartphone Huawei e Honor pronti per la beta EMUI 9 : lista ufficiale : Una settimana di Natale davvero ricca di novità sul fronte EMUI 9 per gli utenti che dispongono di uno smartphone Huawei o Honor destinato a ricevere l'aggiornamento contenente anche Android Pie presto o tardi. Mentre in Italia e nel resto del mondo si susseguono le segnalazioni da parte di coloro che stanno ricevendo la notifica per testare l'upgrade nella sua versione definitiva ed ufficiale, come abbiamo avuto modo di notare nella giornata di ...

Android 9 Pie con EMUI 9 disponibile in beta per altri nove smartphone Huawei e Honor : Nelle scorse ore Huawei ha reso noto che l'aggiornamento open beta EMUI 9 sarà disponibile per altri nove smartphone. Ecco quali sono L'articolo Android 9 Pie con EMUI 9 disponibile in beta per altri nove smartphone Huawei e Honor proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Pro riceve Android 9 Pie con EMUI 9 in Italia - P8 Lite 2017 le patch di dicembre : Giornata di aggiornamenti per Huawei: i Mate 10 Pro e P8 Lite 2017 Italiani stanno trovando aggiornamenti software sotto l'albero di Natale. L'articolo Huawei Mate 10 Pro riceve Android 9 Pie con EMUI 9 in Italia, P8 Lite 2017 le patch di dicembre proviene da TuttoAndroid.

Finisce l’attesa per EMUI 9 su Huawei Mate 10 Pro : dal 24 dicembre segnalazioni in Italia : Se ne parla già da qualche giorno, ma solo da oggi 24 dicembre abbiamo le prove concrete sul fatto che ci sia la piena disponibilità dell'aggiornamento contenente EMUI 9 e Android Pie per i possessori di un Huawei Mate 10 Pro qui in Italia. Di recente abbiamo già trattato l'argomento, affermando ad esempio che la divisione nostrana avesse annunciato l'avvio del rollout entro la fine di dicembre. Forse un "mettere le mani avanti" se pensiamo che ...

C’è ancora da aspettare per EMUI 9 su Huawei P10 e Mate 9 definitivo : l’ultima tabella di marcia : Oggi 22 dicembre tocca a noi di OptiMagazine placare gli entusiasmi di chi attende EMUI 9 e naturalmente pure Android 9 Pie sul proprio dispositivo Huawei P10 e P10 Plus o anche su un device della serie Mate 9. Nonostante anche le recenti notizie del rilascio della versione beta dell'aggiornamento su alcuni esemplari italiani, i tempi di rilascio per l'update definito sono tutt'altro che brevi e dunque i pacchetti non daranno previsti subito ad ...

Huawei P20 e P20 Pro ricevono EMUI 9 con Android 9 Pie in Italia : Huawei P20 e Huawei P20 Pro stanno ricevendo l'aggiornamento a EMUI 9, basato su Android 9 Pie, anche in Italia, con un file del peso di oltre 4 GB. L'articolo Huawei P20 e P20 Pro ricevono EMUI 9 con Android 9 Pie in Italia proviene da TuttoAndroid.

Termine massimo per il via ad EMUI 9 su Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro : parla la divisione Italia : Spuntano proprio in queste ore alcune importanti precisazioni per gli utenti che sono ansiosi di imbattersi nell'aggiornamento Android Pie ed EMUI 9 a bordo di Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro. Dopo alcune informazioni che vi abbiamo fornito su questa coppia di device nei giorni scorsi, dal punto di vista dell'evoluzione software, oggi tocca prendere in esame un tweet ufficiale da parte della divisone di casa nostra, con cui potremo avere le idee ...

Velocissima EMUI 9 su Huawei P20 Italia : B160 con Android Pie : Ha fatto presto il modello no brand Italia di Huawei P20 ad agguantare l'aggiornamento ad Android 9.0 Pie con EMUI 9, disponibile da qualche ora via OTA attraverso il firmware EML-L09 9.0.0.160(C432E7R1P11), dal peso generale di 4.03GB (una build davvero molto sostanziosa, che fareste meglio a scaricare sotto rete Wi-Fi). Il pacchetto conviene le gesture a schermo intero per la navigazione (una delle funzionalità più attese per i dispositivi ...

Conto alla rovescia ufficiale per EMUI 9 su Huawei P20 : la divisione italiana parla su Twitter : Saranno feste di Natale piene di novità per gli utenti italiani che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Huawei P20. Nella giornata di ieri, più in particolare, vi ho riportato le primissime segnalazioni da parte di coloro che, in Germania, hanno riscontrato la disponibilità dell'aggiornamento contenente Android Pie e la tanto attesa interfaccia EMUI 9 (qui trovate qualche altro dettaglio in merito). Allo stesso tempo, però, oggi 20 ...

Ai nastri di partenza Huawei P20 con EMUI 9 oggi 19 dicembre : primissimi avvistamenti : Sta arrivando la svolta tanto attesa anche per i possessori di un Huawei P20. A partire da oggi 19 dicembre, infatti, possiamo parlare di effettiva distribuzione dell'aggiornamento contenente la tanto chiacchierata interfaccia EMUI 9, senza dimenticare Android Pie. Una vera e propria svolta, nell'aria sia per alcuni annunci da parte di divisioni asiatiche del produttore, sia considerando quanto vi abbiamo riportato proprio questa mattina a ...

Download beta EMUI 9 su Huawei P10 in Italia avviato : ancora qualche chance per la fase test : Sono ore dense di novità per i dispositivi Huawei e anche un ex top di gamma come il Huawei P10 può beneficiare ora del Download della beta dell'aggiornamento EMUI 9 e Android 9 Pie. La fase di test per questo dispositivo era stata aperta ad inizio dicembre ma oggi il firmware è finalmente disponibile proprio per chi ha scelto di aderire alla sperimentazione nel nostro paese. Come segnalato da alcuni utenti sul nostro gruppo Facebook Huawei ...

Primo rilascio definitivo EMUI 9 e Android 9 Pie su Huawei P20 Pro il 19 dicembre : tutti i dettagli del pacchetto 163 : Lo avevamo già preannunciato nella giornata di ieri ma ora abbiamo i primi dettagli specifici sull'aggiornamento EMUI 9 e Android 9 Pie su Huawei P20 Pro. L'attuale top di gamma del produttore ha cominciato a ricevere il firmware in Europa con un pacchetto davvero sostanzioso ma fondamentale. Come sottolinea la fonte Huawei Blog, le prime notifiche di update via OTA sono giunte nella tarda serata di ieri 18 dicembre (giornata già densa di ...

Huawei Mate 10 Pro e Huawei P20 ricevono Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9 : È iniziato il rollout dell'aggiornamento a Android 9 Pie, con l'interfaccia personalizzata EMUI 9, su Huawei Mate 10 Pro e Huawei P20. L'articolo Huawei Mate 10 Pro e Huawei P20 ricevono Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9 proviene da TuttoAndroid.