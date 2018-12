Calabria | scontro fra un autobus e un' auto | muoiono due coniugi

Blastingnews

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Nella nottata di oggi, 26 dicembre, un incidente stradale, verificatosi in, ha causato il decesso di due. Dalle prime sommarie informazioni sembra che i due stessero viaggiando a bordo di un'vettura, quando per cause ancora tutte in corso di accertamento, si sono andati a scontrare frontalmente contro un. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per i due non c'è stato purtroppo nulla da fare., ancora sangue sulle strade:dueNelle prime ore di questo Santo Stefano, insi è consumata l'ennesima tragedia sulla strada. Nei pressi del comune di Rosarno, in provincia di Reggio, infatti, marito e moglie sono tragicamente deceduti dopo essersi andati a scontrare con undella ditta Lirosi.I duesi chiamavano Rocco Garzo, di 49 anni, e Carmela Teresa Ditto, di 48. Entrambi erano ...