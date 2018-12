5 porte per la flat tax Ma la riforma è mini

Tunisia - un fermo per la morte del reporter che si è dato fuoco : Una persona è stata fermata per la morte del giovane reporter precario, Abdelrazzak Zorgui, immolatosi con il fuoco lunedì sera a Kasserine per protestare contro la sua situazione sociale drammatica e ...

Tunisia - un fermo per la morte reporter : 9.45 C'è un fermo per la morte del giovane reporter precario, Abdelrazzak Zorgui, immolatosi con il fuoco lunedì sera a Kasserine,in Tunisia, per protestare contro la sua situazione sociale drammatica e la marginalizzazione della regione. Lo afferma il portavoce del tribunale di Kasserine,Achref Youssefi. "Le indagini proseguono per fare luce su tutte le circostanze del dramma" e "nei confronti delle persone implicate nei fatti". I reati ...

Migranti - Papa : 'porte Chiesa aperte'. Salvini : no a sbarco Sea Watch - : A pochi giorni dal Natale il Pontefice si rivolge a "tutti coloro che sono lontani dalla loro famiglia e dalla loro terra". Il ministro dell'Interno rifiuta l'approdo della ong battente bandiera ...

Papa : Dio non vi dimentica - le porte delle chiese sono aperte : Roma, 23 dic., askanews, - Il Natale è il momento di tornare in famiglia 'ma tante persone non hanno questa possibilità'. Lo ha detto il Papa Francesco all'Angelus rivolgendosi 'a tutti coloro che ...

Nascondeva in casa 126 grammi di marijuana - per un 39enne si aprono le porte del Carcere : Detenzione ai fini dello spaccio: è questa l'accusa contestata ad un 39enne di Lecce che Nascondeva in casa 126 grammi di marijuana.

Reporter dell'anno con le fake news : giornalista scoperto e allontanato : Claas Relotius, freelance del Der Spiegel, ha ricevuto diversi premi giornalistici con articoli che poi si sono...

Natale di solidarietà all'Edenlandia : porte aperte per 250 bambini : Nell'arco del pomeriggio, tra le attività organizzate i giri su tutte le giostre storiche del Parco, intrattenimento con musica, spettacoli e anche la consegna di regali da parte di Babbo Natale, all'...

Juventus - per Spinazzola si aprono le porte del prestito : due club sul calciatore : Leonardo Spinazzola è stato uno dei punti fermi dell’Atalanta di Gasperini che negli ultimi due anni ha brillato prima in Italia e poi in Europa. Il tutto fino a marzo di quest’anno, quando la distorsione al ginocchio gli ha impedito di finire il campionato con i nerazzurri. Poi a maggio l’ufficialità della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, l’operazione e l’estate di lavoro a parte ...

Germania : l'autorità per la protezione dei consumatori porterà Nintendo in tribunale a causa del sistema di preordini del Nintendo eShop : l'autorità tedesca per la protezioni dei diritti dei consumatori (VZBV) ha deciso di intraprendere un'azione legale contro Nintendo per via della politica adottata riguardo le prenotazioni sul Nintendo eShop.Come riporta Eurogamer infatti Nintendo permette solo pre-ordini senza possibilità di cancellazione, da qui la crociata tedesca contro la grande N. Dopo mesi di lavoro, il VZBV in collaborazione con il Consiglio Norvegese dei consumatori ...

Reporter senza frontiere : 2018 anno nero per la stampa. 80 giornalisti uccisi : Il 2018 è stato un anno nero per i giornalisti: ne sono stati uccisi 80 in giro per il mondo, segnando un aumento dopo tre anni di calo. E' quanto emerge dal bilancio annuale di Reporters sans frontie'res, Rsf,. L'anno scorso hanno perso la vita 65 giornalisti, uccisi per aver ...

porte aperte per i rifugiati : Presentato il rapporto di Refugees Welcome che presenta il bilancio di tre anni di vita con 120 convivenze ben riuscite

Incidente a Dorzano - urta lo sportello di un'auto nel parcheggio del supermercato : Intervento dei Carabinieri al supermercato U2 di Dorzano. Per cause da appurare, un'auto ha colpito lo sportello di un altro veicolo mentre usciva dal parcheggio del centro commerciale. Il fatto è ...