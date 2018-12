Reddito di cittadinanza | Salvini | ' I furbi non vedranno un euro'

Salvini : “Reddito di cittadinanza? I furbi non vedranno un euro” : «Chi ha un ricco conto in banca e pensa di fare il furbo, aggiungendo euro a euro, non ne vedrà uno». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in visita agli anziani dell’Opera Pia Cardinal Ferrari di Milano, parlando del reddito di cittadinanza. ...

Reddito cittadinanza - Salvini : "Chi fa il furbo non vedrà un euro. Da inizio anno Quota 100" : "Stiamo incrociando tutte le banche dati e i redditi - ha spiegato il vicepremier - chi ha un ricco conto in banca o chi pensa di fare il furbo aggiungendo euro a euro non vedrà una lira".

Salvini ha detto che i furbi non vedranno un euro del Reddito di cittadinanza : 'Chi ha un ricco conto in banca e pensa di fare il furbo, aggiungendo euro a euro, non ne vedrà uno': così sul reddito di cittadinanza si è espresso il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in una ...

Salvini ha detto che i furbi non vedranno un euro del Reddito di cittadinanza : "Chi ha un ricco conto in banca e pensa di fare il furbo, aggiungendo euro a euro, non ne vedrà uno": così sul reddito di cittadinanza si è espresso il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in una battuta a margine della visita agli anziani dell'Opera Pia Cardinal Ferrari di Milano mandata in onda dal Tg1. Matteo Salvini ha inoltre assicurato che entro metà febbraio arriverà la proposta ...

Reddito di cittadinanza - Salvini : 'Chi fa il furbo non vedrà un euro' : Una volta che il Reddito di cittadinanza sarà attivo, "chi ha un ricco conto in banca o chi pensa di fare il furbo aggiungendo euro a euro non vedrà un centesimo ". A garantirlo è il ministro dell'...

Matteo Salvini e il Reddito di cittadinanza : «I furbi non vedranno un euro» Video : Così il vice premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, in visita agli anziani dell’Opera Pia Cardinal Ferrari di Milano

Salvini dagli anziani : "Reddito di cittadinanza - i furbi non vedranno un euro" : LaPresse, Salvini torna a parlare di reddito di cittadinanza e furbetti che proveranno ad approfittaren: "Stiamo incrociando le banche dati e faremo in modo di aiutare gli ultimi", ha detto il ...

Salvini : Reddito di cittadinanza? Furbi non vedranno un euro : "Chi ha un ricco conto in banca e pensa di fare il furbo, aggiungendo euro a euro, non ne vedrà uno", ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in visita agli anziani dell'Opera Pia Cardinal ...

Salvini e il Reddito di cittadinanza «I furbi non vedranno un euro» : «Chi ha un ricco conto in banca e pensa di fare il furbo, aggiungendo euro a euro, non ne vedrà uno». Così il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, in visita agli anziani dell'Opera Pia ...

Reddito di cittadinanza - Salvini avverte : "I furbi non vedranno una lira" : Mentre la manovra è stata approvata sia da Bruxelles che dal Senato e aspetta di ritornare alla Camera, Matteo Salvini ci tiene a precisare che i furbi non la faranno franca. A margine della visita ...

Matteo Salvini e il Reddito di cittadinanza «Vigileremo - i furbi non vedranno un euro» : Così il vice premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, in visita agli anziani dell’Opera Pia Cardinal Ferrari di Milano

La promessa di Salvini : 'Reddito di cittadinanza? I furbi non vedranno un euro' : LaPresse, Salvini torna a parlare di reddito di cittadinanza e furbetti che proveranno ad approfittare: 'Stiamo incrociando le banche dati e faremo in modo di aiutare gli ultimi', ha detto il ...

Reddito di cittadinanza - Salvini avverte : 'Chi fa il furbo non vedrà un euro' : Matteo Salvini non rinuncia alla politica neanche a Natale e, in visita agli anziani dell'Opera Pia Cardinal Ferrari di Milano, torna a dire la sua sul Reddito di cittadinanza . ' Chi ha un ricco conto in banca o chi pensa di fare il ...

Salvini sul Reddito di cittadinanza : "I furbi non vedranno un euro" - : Il ministro dell'Interno spiega: "Stiamo incrociando tutte le banche dati e i redditi, ovviamente se uno ha due o tre case o macchinoni non vedrà un centesimo". Sull'autonomia: "Entro metà gennaio ...