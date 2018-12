Multe più salate dal 1° gennaio Stangata per chi corre troppo

Chi sbaglia paga! Le Multe più assurde del calcio - : C'è chi stila classifiche sulla base di statistiche e chi si diverte a improvvisare record relativi a multe folli e milionarie nel piccolo mondo del calcio . La questione, complice la moltiplicazione dei contratti commerciali di cui si beano i calciatori delle massime serie dei principali campionati, è diventata più delicata del dovuto. ...

Multe : dal 2019 saranno più salate con aumento del 2.2% : Tutti gli automobilisti, almeno una volta nella vita, sono stati costretti a pagare una multa. E’ qualcosa con cui bisogna necessariamente fare i conti. Che si tratti di Multe applicate dai vigili o degli odiati autovelox, si tratta di sanzioni dalle quali è impossibile sfuggire, per non rischiare di veder lievitare la spesa con il passare del tempo. Da molti anni a questa parte, inoltre, si tratta di una risorsa quasi ...

Multe più salate nel 2019 : scatta l'aumento biennale - l'anticipazione dell'Asaps : Tempi duri per gli automobilisti. Gli spifferi relativi a possibili nuovi tributi su chi possiede un'auto che va oltre certi limiti non rappresenta l'unico orizzonte poco "dorato" per gli automobilisti. Il 2019, infatti, segnerà anche un rincaro delle Multe. Chiunque, infatti, dovesse essere sanzionato per una violazione del codice della strada si troverà a dover pagare cifre superiori a quelle che sono al momento previste fino al 31 dicembre ...

Multe - scattano rincari. Quanto paghiamo in più : Anno nuovo, spese nuove. Dal primo gennaio 2019 le Multe costeranno circa il 2,2% in più rispetto al 2018, secondo Quanto stabilito dall"art. 195 del Codice della Strada che prevede, ogni due anni, un adeguamento delle sanzioni per infrazioni stradali. Occorrerà attendere la comunicazione in Gazzetta ufficiale per averne la certezza, ma la possibilità è più che concreta e, quindi, i guidatori dovranno prestare un po" più di attenzione per non ...

Multe più salate dal primo gennaio 2019 : le sanzioni aumentano del 2 - 2% : Lo prevede una norma automatica in base all'articolo 195 del Codice della Strada. Con ammende varie i Comuni italiani hanno incassato 2,95 miliardi di euro negli ultimi due anni

Da gennaio Multe più care : l'aumento sarà del 2 - 2% : 'Ovviamente - precisa l'Asaps - occorre attendere l'ufficialità con la pubblicazione del decreto del Ministero dell'Economia sulla Gazzetta Ufficiale a fine anno e gli incrementi entreranno in vigore ...

Anno nuovo - Multe più salate" : Con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Economia sulla Gazzetta Ufficiale gli aumenti diventerAnno operativi e successivamente scatterAnno a partire dall'1 gennaio 2019. L'Associazione ...

Multe - la classifica delle città dove si paga di più : Capoluoghi di provincia, città turistiche e o di grande passaggio sono le più vessate dalla contravvenzioni

Fattura elettronica : nessun rinvio - ma più esenzioni e meno Multe : Il leghista Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero dell'Economia, ha detto in commissione Finanze al Senato che "per almeno due milioni di partite Iva non ci sarà l'obbligo di emettere la ...

Multe più care dal 2019 : Un piccolo rialzo, che potrebbe farsi sentire già tra qualche settimana. Dal primo gennaio 2019 le Multe stradali potrebbero costare il 2,4% in più . A rilevarlo è Luigi Altamura, comandante della ...

Multe più care dal 2019 : Un piccolo rialzo, che potrebbe farsi sentire già tra qualche settimana. Dal primo gennaio 2019 le Multe stradali potrebbero costare il 2,4% in più. A rilevarlo è Luigi Altamura, comandante della polizia municipale di Verona per l’Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della polizia stradale. Secondo le stime, infatti, i divieti di sosta ‘semplici’ dovrebbero passare da 41 a 42 euro, le violazioni alle Ztl e alle ...

Multe stradali più care dal 2019 : aumenti del 2 - 4% : Gli importi definitivi, come di consueto, saranno ufficializzati a fine anno, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale, Giustizia, di concerto con Economia e ...